Çatalca'da akılalmaz olay! Sözde falcıların tuzağına düşen kadın: Salam yalatıp, bayılttılar

İstanbul'da kapısına gelen sözde falcılara inanan kadın 10 bin lirasından oldu. Mağdur kadın, dolandırıcıların kendisini yere yatırarak salam yalattığını ardından bayıldığını anlattı. Dilek Yıldız başına gelenler yüzünden çok pişman olduğunu söyleyip "Başka canlar yansın istemiyorum böyle insanlar insanları dolandırıp paralarını alıp kaçıyorlar" dedi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinin Ormanlı köyünde yaşayan Dilek Yıldız'ın başına gelmeyen kalmadı. Kapısını çalan sözde falcıların tuzağına düşen Yıldız, 10 bin lirasından oldu.

İddiaya göre Dilek Yıldız'ın arkadaşı fal baktırmak isteyip istemediğini sordu. Dilek Yıldız da ‘evet baktırmak isterim’ deyince başına gelmeyen kalmadı.

SALAMLA BAYILTTILAR

Yıldız başına gelenleri anlatırken “Kendini falcı diye tanıttılar. Sonra evime geldiler. Kadın büyücüymüş. Çok korktum, dolandırıcı ve korkunç insanlar. Salam yalattılar bana. 10 bin liramı aldılar. Abla dedi, burada dedi falcı bir kadın geldi dedi. Çok anlıyor, çok biliyor… Ha öyle mi dedim, ben de merak ettim haliyle. Ardından da para pazarlığında anlaştık. 2 bin liraya bakarım dediler” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları karşısında çok korkan Yıldız başına ne geldiğini bile anlamadı. Bir süre sonra yaptıkları sözde ritüel ile bayıltılan Dilek Yıldız ayıldıktan hemen sonra çantasının yanına koştu ama iddiasına göre içindeki 10 bin lirası çalınmıştı.

"AY DOĞDU ÇIK"

Show Haber’e konuşan Yıldız başına gelenleri ve o anlarda yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

Bana ne yapacaksınız dedim. Önce bir korktum. Size öz bakım yapacağım dedi ve ben de uzandım. ‘Ay doğdu çık’ diye kelimelerde bulundu. ‘Ay doğdu çık’ diye kendi kendine konuşmalara başladı.

O ANLARI ANLATTI

Beni yere yatırdıklarında biri kollarımdan biri de ayaklarımdan tutarak bu işlemi yaptılar. Bu bakımmış sözde. Göbeğimi hafif sıktı. Bir de başımı… O anda ben bayıldım. Büyü yapmış bir şeyler yapmış. Bir şekilde beni orada uyutmuş. Merak ediyordum yani her kadın gibi ne olacak acaba ne bekliyor bizi. Çok pişmanım! Başka canlar yansın istemiyorum böyle insanlar insanları dolandırıp paralarını alıp kaçıyorlar.