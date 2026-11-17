Antalya'da bir apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakan şahıs, park halindeki aracın üzerine düştü. Yaralanan ve hayatta olduğunu gören şahıs, yeniden çatıya çıkarken polis ekiplerince yakalandı.

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Dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı.

ARACIN ÜZERİNE DÜŞÜP YARALANDI

Şahsı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kimliği belirsiz kişi hayatına son vereceğini söyledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Şahıs, apartmanın yan kısmında park halinde bulunan 07 BGF 009 plakalı otomobilin tavanına düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kimliği belirsiz şahıs şans eseri olayı küçük yaralarla atlattı.

Çatıdan atladı, ölmeyince tekrar çatıya çıkmaya çalıştı! Polis güçlükle yakaladı

TEKRAR ÇATIYA ÇIKARKEN YAKALANDI

Ancak ölmediğini gören şahıs aracın üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakaladı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adam güçlükle kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çatıdan atladı, ölmeyince tekrar çatıya çıkmaya çalıştı! Polis güçlükle yakaladı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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