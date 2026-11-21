Cenazeye giden midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul’dan Amasya’ya cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 14 kişi yaralandı.
İstanbul Sultangazi Belediyesine ait, Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, vatandaşları Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyüne cenaze törenine götürdüğü sırada kaza yaptı.
KONTROL ÇIKIP YAN YATTI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs yan yatarak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.