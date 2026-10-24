"Cennetin yiyeceği" dedi! Türk lezzeti Korelilerin radarında

Güney Korelilerin Türkiye'ye ilgisi bu kez bal ve kaymakla gündeme geldi. Ünlü şef Paik Jong-won'un övgüleriyle tanınan Türk lezzeti, K-pop yıldızlarının da ilgisini çekti. Peki, Korelileri Türk kahvaltısının bu ikilisine hayran bırakan ne?

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güney Kore özellikle dizileri, lezzetleri ve dünyaca ünlü K-pop gruplarıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, iki ülke arasındaki kültürel etkileşim bu kez mutfaklarda kendini gösterdi. Türk kahvaltısının vazgeçilmezlerinden bal ve kaymak, Güney Kore'de tanınmaya başladı.

Üstelik bu ilginin arkasında dünyaca ünlü bir şefin sözleri var.

HER ŞEY ÜNLÜ ŞEFİN KAYMAK DENEYİMİYLE BAŞLADI

Güney Kore'nin tanınmış televizyon şeflerinden ve yemek yazarlarından Paik Jong-won'un birkaç sene önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde tattığı kaymak, ülkede Türk mutfağına yönelik ilginin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Türkiye'de bal ve kaymak deneyiminden etkilenen şef, ülkesine döndükten sonra bu lezzeti televizyon programlarında anlattı. Kaymağın tadına hayran kalan Paik Jong-won, Türk lezzetini şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu muhtemelen cennetin yiyeceği olmalı. Eğer bunu Güney Kore'de yapsaydım muhtemelen zengin olmuştum ama maalesef Güney Kore'de manda yok.”

Şefin övgüleri, Türk balı ve kaymağının Güney Kore'de daha fazla tanınmasına katkı sağladı. Artık Türkiye'yi ziyaret eden her Güney Koreli, ilk olarak bal kaymak için restoranların kapısını aşındırıyor.

K-POP YILDIZLARI DA KAYMAĞIN TADINA BAKTI

Türk mutfağına ilgi duyan isimler arasında Güney Kore'nin dünyaca ünlü müzik gruplarının üyeleri de bulunuyor. MONSTA X üyeleri Shownu ve Jooheon, 2025'te KBS 2TV'de yayımlanan bir program kapsamında İstanbul'a gelerek Türk mutfağını deneyimledi.

Şef Lee Yeon-bok'un da eşlik ettiği gastronomi yolculuğunda ikili, bal ile servis edilen kaymağın tadına baktı. Programda Türk mutfağının farklı lezzetleri de tanıtılırken, ikilinin kaymak deneyimi Güney Koreli izleyicilerin Türk mutfağıyla buluştuğu anlardan biri oldu.

"Cennetin yiyeceği" dedi! Türk lezzeti Korelilerin radarında

İSTANBUL FESTİVALİ'NDE DE BAL KAYMAK GÜNDEMDEYDİ

Türkiye'ye gelen K-pop yıldızlarının Türk lezzetlerine ilgisi, geçtiğimiz aylarda İstanbul Festivali'nde sahne almak için ülkemize gelen dünyaca ünlü K-pop grupları MONSTA X ve ATEEZ grubu üyelerinin paylaşımlarıyla bir kez daha belgelendi.

Sırf bal kaymak yemek için bir mekana gideni de oldu, konser öncesi tadına bakan da.

Paik Jong-won'un kaymak ve bal hakkındaki övgüleriyle başlayan tanıtım süreci ve MONSTA X üyelerinin İstanbul'daki gastronomi deneyimi, Türk lezzetlerinin uluslararası alanda nasıl daha geniş kitlelere ulaşabildiğini ortaya koydu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala