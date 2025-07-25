Çınar ağacının yaşını öğrenen çay içmeye gidiyor! Şehrin vazgeçilmez mekanı oldu

Manisa’nın Demirci ilçesindeki tarihi çınar ağacı heybeti ve yaşıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. 2 bin yıllık ağaç şehrin vazgeçilmez mekânı haline geldi.

Osmanlı döneminde dikilmiş asırlık çınar ağaçları pek çok il ve ilçede çay ocağı olarak kullanılıyor. Ancak Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde de eski, tam 2 bin yıllık bir çınar ağacı bulunuyor.

Ağacın yaşı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından incelenerek tescil edildi ve Tabiat Varlığı olarak tanındı.

Tarihi anıt çınarın altına kurulan çay bahçesinde odun ateşinde demlenen çaylar da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"2 BİN YILLIK ÇINARIN ALTINDA TAM GÜN HİZMET VERİYORUZ"

Tekeler Mahallesine 2004 yılında gelin olarak gelen Nihal Çetintaş tarafından çınarın altına açılan çay bahçesi yaz akşamlarında dolup taşıyor.

Nihal Çetintaş müşterilerine odun ateşinde çayın yanı sıra gözleme ve yöreye özgü ayranda satıyor. Akşamları mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahalleler, Demirci, Simav ve Köprübaşından da vatandaşlar aileleri birlikte tarihi çınarın altında odun ateşinde demlenen çaydan içip hoş vakit geçiriyorlar.

Nihal Çetintaş yaptığı açıklamada "Tekeler Mahallesine İzmir’den gelin olarak geldim. Eşimle birlikte tarihi çınarın altında güzel bir alan oluşturalım istedik. 2 bin yıllık çınarın altında tam gün hizmet veriyoruz. Odun ateşinde demlediğimiz çayı gelen müşterilerimiz çok beğeniyorlar. Odun ateşinde çayın yanında gözleme yapıyoruz, köy ayranı ve kahvaltı ikramımız var. Müşterilerimizin memnun kalması için özen gösteriyoruz. Kendi mahallemizin yanı sıra çevre mahalleler, Demirci, Simav ve İzmir’den özellikle hafta sonu geliyorlar. Çocuklarım ve eşimde bana yardım ediyor. Müşterilerim en çok odun ateşinde demlenen çayın lezzetinden çok memnunlar" dedi.

Müşterilerden Cengiz Yapıcı ise "Tarihi çınarımız 2 bin yaşında. Akşamlar çınarın altında serin ve güzel oluyor. Odun ateşinde çay ve doğal köy ayranı ile burada akşamları eşimizle dostumuzla sohbet ediyoruz" dedi.