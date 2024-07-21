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Çorum'da meşhur 10 dilim kavunun hasadına başlandı! Kilosu 20 TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da meşhur 10 dilim kavunun hasadına başlandı! Kilosu 20 TL
Sungurlu, Çiftçilik, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde hasadına başlanan meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini almaya başladı. Meşhur kavunun kilosu 20 TL'den satılıyor.

Sungurlu’ya bağlı 106 köyün yaklaşık 80’inde ekimi yapılan 10 dilim Kavun'unun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

Kavşut köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Kuşbudu, bu yıl yaklaşık 150 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, bir kısmının yetiştiğini, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları kamyonet ile ilçe merkezinde kilosunu 20 TL’den sattığını belirten Kuşbudu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

Çorum'da meşhur 10 dilim kavunun hasadına başlandı! Kilosu 20 TL - 1. Resim

KAVUNUN İLK ÇIKTIĞINA FİYATI 20 LİRA

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 20-25 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Kuşbudu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların düşeceğini söyledi.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında ağırlığı olduğunu söyleyen Kuşbudu, “Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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