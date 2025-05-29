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Haberler > Yaşam > Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL

Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Damaklarda iz bırakıyor! &quot;Nazende&quot; için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın meşhur 'nazende' fasulyesi için tarlada hasat başladı. Damaklarda farklı tat bırakan nazende fasulyesinin tarlada kilosu ise 65 lira.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünü şehir sınırlarını aşan nazende fasulyesinin hasadı başladı.

Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL - 1. Resim

Boyalıca köyünde çiftçiler fasulye hasadına başladı. Görünümü ve albenisiyle rağbet gören fasulye lezzetiyle de yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor.

Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL - 2. Resim

Lezzetiyle ön plana çıkan fasulyenin talibi çok olunca, tarlada fiyatları da oldukça yüksek oluyor. Mart ayında tarlaya ekilen fasulye mayıs ayının sonlarında toplanmaya başlıyor.

Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL - 3. Resim

KİLOSU 65 LİRA

65 liradan satılan fasulyenin, bu fiyatlardan satılmaya devam etmesi çiftçinin yüzünü güldürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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