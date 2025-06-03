Damakta eriyor, mideyi yakmıyor, katkı maddesi kullanmıyor! Bayramların vazgeçilmezi için 55 yıldır mesai yapıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor. Lokum üreticisi Recep Çelik katkı maddesi kullanmadıklarını söyleyerek Safranbolu lokumuyla geçen 55 yıllık serüvenini anlattı.

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 20 çeşitte müşterilere sunuluyor.

Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

"BAYRAM SÜRESİNCE EN AZ 30 TON ÜRETİM YAPARIZ"

Lokum üreticisi Recep Çelik, 55 yıldır lokum üreticiliği yaptığını söyledi.

İmalathanede lokum, helva ve akide şekeri ürettiklerini belirten Çelik, "Safranbolu'nun üç güzeli vardır. Biri Safranbolu lokumu, biri Safranbolu evi, biri safran çiçeği." dedi.

Çelik, 6 kazanda üretim yaptıklarını aktararak, "20 çeşit lokum üretiyoruz. Türkiye'de lokum yapılıyor ama Safranbolu lokumunu hiçbir yer tutmuyor. Şu anda günlük 1,5 ila 2 ton arasında üretim yapıyoruz. Bayram süresince en az 30 ton üretim yaparız." diye konuştu.

"KATKI MADDELERİ KULLANMIYORUZ"

Lokum imalathanesinde gıda mühendisi olarak görev yapan Mete Mert Dönmez de ilçenin turistik bir yer olduğu için bayram öncesi lokum üretiminin arttığını kaydetti.

Safranbolu'nun "klasik" olarak adlandırdıkları fındıklı lokumu başta olmak üzere çifte kavrulmuş Antep fıstıklı, incirli, sakızlı, güllü, yaban mersinli ve safranlı gibi çeşitlerinin olduğunu anlatan Dönmez, "Lokumlarda yüzde 100 şeker pancarından yapılmış şeker kullanıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz, emülgatör, koruyucu ve katkı maddeleri kullanmıyoruz. Bu yüzden bizim yaptığımız lokumun tadı diğerlerine göre her zaman farklılık gösterir. Lezzetlidir, güzeldir." ifadelerini kullandı.