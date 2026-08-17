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Yaşam

Değeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı

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Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam ekranlara gelen özel bölümündeki tarih sorusu, yarışmaya damga vurdu. Programda 1 yıl önce yarışan ve hiç jokeri kalmayan Dilay Su Çınar, 300 bin TL değerindeki tarih sorusunu açtırdı, daha sonra çekildi. Çınar'ın vermek istediği şık ise doğru cevap çıktı. İşte yeniden gündem olan o soru…

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Uzun yıllardır devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam ekranlara daha önce yayınlanan 1164. bölümü geldi. Özel bölümde yaşanan heyecan dolu anlar bir kez daha ekranlara taşındı.

Değeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı
Başlık ResmiDeğeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı

BAŞARILI PERFORMANSI TAKDİR TOPLADI

Yarışmaya katılan Dilay Su Çınar, 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açtı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlana yarışmanın dün akşam özel bölümü ekranlara geldi. 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölümde, yarışmacı koltuğuna Dilay Su Çınar oturdu.

Değeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı
Başlık ResmiDeğeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı

JOKERSİZ RİSK ALDI, KAZANDI

İlk 7 soruda doğru cevap vererek barajı geçen Çınar, başarılı performansı ile dikkat çekti. Büyük ödül için kıyasıya mücadele eden genç yarışmacı 300 bin lira değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Hiç jokeri kalmayan ve coğrafya bilgisine güvenmediğini dile getiren Dilay Su Çınar, soruyu cevaplamama kararı aldı.

Değeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı
Başlık ResmiDeğeri 300 bin TL! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran tarih sorusu! Çekildi ama doğru cevapladı

300 bin TL değerindeki coğrafya sorusunda genç yarışmacıya "Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Anlaşmasına adını veren "Pasarofça" günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında şu seçenekleri yer aldı;

Ülke
Avusturya
İtalya
Rusya
Sırbistan

200 BİN TL İLE AYRILDI

Coğrafya bilgisine güvenmediğini dile getiren Çınar, soruyu cevaplamadı ve yarışmadan çekildi. Yarışmacı, cevap verseydi Sırbistan diyeceğini açıkladı, sorunun doğru cevabı ise Sırbistan çıktı. Çınar yarışmadan toplamda 200 bin TL alarak ayrıldı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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