Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı koltuğuna oturan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ’a sorulan soru, gündem oldu. 200 bin TL değerindeki 9. soruyu açtırmaya hak kazanan Aktuğ’a 47 harften oluşan bir gölün hangi ülkede olduğu soruldu. Soru ‘Milyoner tarihinin telaffuzu en zor sorusu’ olarak yarışmaya damga vurdu. İşte o soru ve cevabı…

HERKES BU SORUYU KONUŞUYOR ATV ekranlarının yıllardır devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümündeki 200 bin TL değerindeki soru, sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜ OYUNCU YARIŞMACI OLDU Sunuculuğunu oyuncu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde “Kavak Yelleri”, “Ufak Tufak Cinayetler”, “Kampüsistan” gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan 47 yaşındaki oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, yarışmacı koltuğuna oturdu.

SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEDİ Yarışmada sorulara tek tek doğru cevaplar vererek, 9’uncu soruya kadar ilerleyen Aktuğ, başarılı performansıyla dikkat çekti. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada ekrana gelen 9. soru ise seyirciyi ekrana kilitledi.

MİLYONER'İN TELAFFUZU EN ZOR SORUSU 200 bin TL değerindeki 9. soruda tam 47 harften oluşan bir göl adı, soruldu. Soru Milyoner tarihinin en zor telaffuz edilen sorularından biri olarak programa damga vurdu. "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu soruldu. Şıklarda ise şu ülkeler yer aldı; A) ABD B) Kenya C) Moğolistan D) Finlandiya

CEVABI DOĞRU ÇIKTI Okunması oldukça zor olan soruya yarışmacı Aktuğ uzun süre düşündükten sonra iki seçenek arasında kaldı. Ardından elindeki çift cevap hakkını kullanarak önce Finlandiya seçeneğini işaretledi, sorunun doğru cevabı ise ABD çıktı. Çift cevap hakkını kullandığı için soruyu doğru cevaplamış sayılan oyuncu, bir sonraki soruyu açtırma hakkı kazanarak yarışmaya devam etti. Oyuncu 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kapısını açtı.

10.SORUYU DA AÇTIRDI Aktuğ’a 10.soruda ise “NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam ne kadar süre oyunda kalmıştır?” sorusu soruldu.

50 BİN TL KAZANDI Aktuğ, risk alarak "3,9 saniye" cevabını verdi ve cevap doğru çıktı. Başarılı performansıyla 11. soruya kadar yükselen Aktuğ, 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda ise yarışmaya veda etti. Aktuğ,"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?” sorusuna "Düşmanları ağlamış" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı. Yarışmacı toplamda 50 bin TL kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası