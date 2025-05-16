Deniz Feneri Derneği'nden Yüksekova’ya bayram sevinci! Geçici giyim mağazası açıldı

Kurban Bayramı yaklaşırken, Deniz Feneri Derneği yine ihtiyaç sahiplerinin yanında. Dernek, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirdiği geçici giyim mağazası ile binlerce kişiye umut ve sevinç taşıyor. Bayram öncesi açılan mağaza, yaklaşık 5.000 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yalnızca kıyafet yardımı ile sınırlı kalmayan mağazada, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik kolileriyle birlikte çocuklar için özel olarak hazırlanan oyuncak ve hediyeler de ulaştırılıyor. Bu anlamlı proje, sadece yardım değil, gönüller arasında kurulan bir iyilik köprüsü olarak dikkat çekiyor.

Açılış programı, bölgenin önemli isimlerinin de katılımıyla gerçekleşti. Törene; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 22. ve 26. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Müftüsü Mahmut Sevit ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz katıldı.

"ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Programda konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, yardımların sadece maddi değil, manevi anlamda da büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Yıldız, duygulandıran konuşmasında şunları söyledi:

"Deniz Feneri olarak bizler, halkımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yüksekova’daki bu mağazamızda yalnızca kıyafet değil; çocuklara bayram sevinci, annelere huzur, babalara da yüklerini hafifletecek bir destek sunuyoruz. Bu projede emeği geçen tüm gönüllülerimize ve protokol üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada olmaktan, böylesine anlamlı bir iyilik hareketine tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Deniz Feneri Derneği, yıllardır olduğu gibi yine milletimizin vicdanını, merhametini ve paylaşma duygusunu temsil eden örnek bir çalışmaya imza atıyor. Kurban Bayramı öncesinde, sadece bir kıyafet değil; bir tebessüm, bir umut, bir bayram sevincidir burada dağıtılan. Çocuklarımızın gözlerinde parlayan mutluluğu görmek, annelerimizin gönlünde hissedilen huzuru duymak hepimiz için en büyük kazançtır. Bu yardım faaliyetleri, bizleri birbirimize daha da yaklaştırıyor, kardeşliğimizi güçlendiriyor. Bu güzel organizasyona emeği geçen tüm gönüllülerimize, Deniz Feneri ailesine ve destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Yüksekovalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geçici mağaza, Kurban Bayramı’na kadar açık kalacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bayramın ruhunu yaşatmaya devam edecek.