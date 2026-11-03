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Yaşam

Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili

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Adana'da Sarıçam Deresi'ne dökülen kanalizasyon suları, bölgede ağır koku ve fare istilasına yol açarak halk sağlığını tehdit ediyor. Geçici temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten mahalle sakinleri ve muhtar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'ye çağrıda bulunarak soruna kalıcı bir çözüm getirilmesini talep ediyor.

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Adana'nın Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinden geçen Sarıçam Deresi, kilometrelerce yol kat ederek Seyhan Nehri'ne dökülüyor. Ancak uzun yıllardır dereden kanalizasyon suyu akıyor. Vatandaşların talebi üzerine belirli dönemlerde dere temizleniyor ancak kısa bir süre yeniden eski haline geliyor. Şu anda da kanalizasyon suyunun dereden akması sonucu derenin geçtiği bölgedeki vatandaşlar adeta isyan ediyor.

"ÇOK FELAKET BİR KOKU VAR"

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ayşe Çolak, kesin çözüm istediklerini anlatarak, "Bitmek tükenmek bilmeyen bir sorunumuz var. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ'ye defalarca söyledik. Yeşiltepe Mahallesi'nden kanalizasyon suyu bırakıyorlar. Buraya bu su bypass yapılarak bırakılıyormuş. Burası halk sağlığını etkiliyor. Biz buna kesin çözüm istiyoruz. Çok felaket bir koku var. Sanki lağımın içerisinde yaşıyoruz. Geçici çözümlerle bizi geçiştiriyorlar. Yağmur yağdığında biz şükrediyoruz ki koku gitti diye." ifadelerini kullandı.

Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili
Başlık ResmiDereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili

"DEREDEKİ FARELER EVLERE SALDIRIYOR"

Demet Ak isimli vatandaş ise deredeki farelerin evlere girdiğini belirterek, "Burada kokudan duramıyoruz. Deredeki fareler hep evlere saldırıyor. Yollar berbat, çok perişanız. Lağım suyu bırakıyorlar hep dereye, mağduruz." dedi.

Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili
Başlık ResmiDereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili

"SEÇİM ZAMANI KAPIYA GELİP OY İSTİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Semiha Nar ise, "Bu dereyi şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Buranın pis kokusundan duramıyoruz. Buraya sanki bir leş atmışlar, o derece çok kötü bir koku var. Evlere fare giriyor. Buranın kahrını çekmek çok zor. Burası madem kapanmıyor, temizlensin. Buranın insanına değer vermiyorlar. Sadece seçim zamanı kapıya gelip oy istiyorlar." diye konuştu.

Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili
Başlık ResmiDereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı! Adana'da vatandaş tepkili
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıçam
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