Ders esnasında kalbi durdu, öğretmeni kalp masajıyla hayata döndürdü

8 Aralık 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:32

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Didim ilçesinde Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Köse, 2 Kasım'da, sınıfta ders işlendiği sırada fenalaştı. Baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi felsefe öğretmeni Suna Bağ yaptı. İlk yardım eğitimi bulunan Suna Bağ, Köse'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından 10 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı.

Ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 18 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Köse'nin kalbine şok cihazı takıldı. Ameliyatın ardından taburcu edilen 14 yaşındaki Köse, Didim'deki evine döndü.

“MÜDAHALE SIRASINDA 3 KEZ KALBİ DURDU”

Müdahale esnasında öğrencisinin kalbinin 3 kez durduğunu ifade eden felsefe öğretmeni Suna Bağ, “Salih’in fenalaştığını görünce hemen yanına koştum. Solunum ve dolaşımını kontrol ettim. Zaten daha önce ilk yardım eğitimi almıştım ve rahat nefes alabilmesi için Salih’in ayaklarını çantayla yükselttim. Sağlık ekibi gelmeden önce suni teneffüs uyguladım ve 10 dakika boyunca da kalp masajı uyguladım. Kalbi bu süre içerisinde 3 kez durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştı. Daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü. Öğrencim hayata tutunduğu için çok mutluyum. Bir an önce yanımıza dönmesini ve eğitimine devam edebilmesini umuyoruz. Öğrencime ufak da olsa bir katkı sağladıysak çok mutlu olurum. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz ve herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Ben de bundan sonra bu konuyu daha çok araştırmaya başladım” dedi.

“OĞLUM, ÖĞRETMENİNİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU”

Anne Arzu Köse, oğlunun hastalığı nedeniyle ailecek çok zor günler geçirdiklerini anlattı. Ambulans gelinceye kadar öğretmenin oğluna kalp masajı uyguladığını vurgulayan anne, "İlk yardım çok önemli. Bunu bize bütün doktorlar anlattı. Oğlum, öğretmeninin müdahalesiyle kurtuldu. Suna Hanım ile çok kısa görüştük, hastamız biraz toparlasın bize ziyarete gelecek ve ona sarılacağım" dedi.

Aydın ve İzmir'deki doktorların oğlunun yaşaması için çok emek harcadığını dile getiren Köse, ameliyatın ardından da oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"ANİ KALP DURMALARINDA İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Cem Karadeniz, Salih'in, kalp kasının kalınlaşmasına bağlı kalbinin durduğunu belirtti. Hastanın bir daha kalbinin ani durmaması için ameliyatla vücuduna şok cihazı yerleştirdiklerini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bu cihaz hastanın kalp ritmini sürekli takip ediyor. Ritim bozulduğu zaman kalbe şok vererek normale dönmesini sağlıyor. Ani kalp durmalarında sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım çok önemli. Salih de ilk yardım sayesinde hayatta kaldı. İlk yardım eğitimiyle öğrencisine müdahale eden öğretmenimize teşekkür ediyoruz."