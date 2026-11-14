Devlet Bahçeli talimat vermişti! Ferdi Tayfur'un anıtı tamamlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adını yaşatmak amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Sanatçı anısına dikilen çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı hazır hâle getirildi.

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Adana'nın Pozantı ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan anı alanındaki çalışmalar tamamlandı.

Devlet Bahçeli talimat vermişti! Ferdi Tayfurun anıtı tamamlandı

BAHÇELİ'DEN FERDİ TAYFUR TALİMATI

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında ilçede yapılması planlanan millet bahçesi gündeme geldi.

Bahçeli, görüşmede merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adının yaşatılması amacıyla millet bahçesine bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

Devlet Bahçeli talimat vermişti! Ferdi Tayfurun anıtı tamamlandı

ANIT ÇINAR AĞACI DİKİLDİ

Bahçeli'nin talimatının ardından harekete geçen Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Ferdi Tayfur adına anıt çınar ağacı dikilmesi ve çevresinde bir anı alanı oluşturulması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında anıt ağacın dikimi gerçekleştirilirken çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

Çalışmaların sona ermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anı alanının tamamlandığı bilgisi verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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