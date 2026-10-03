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Yaşam

Devlet dairesinde korkutan anlar! Can çekişen adama, hayat kurtaran müdahale

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Kayseri'de işlem yaptırmak için gittiği kamu kurumunda nefes borusuna şeker kaçan kişi, personelin Heimlich manevrası yapmasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Kayseri'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasına giden bir vatandaş, asansör beklediği sırada boğazına şeker kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

KURUM PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşın fenalaştığını ve kendi imkanlarıyla şekeri çıkarmaya çalıştığını fark eden kurum personeli, duruma hızla müdahale etti.
İlk yardım eğitimi almış personelin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde vatandaşın soluk borusundaki şeker çıkarıldı.

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Olay anı binadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Devlet dairesinde korkutan anlar! Can çekişen adama, hayat kurtaran müdahale
Başlık ResmiDevlet dairesinde korkutan anlar! Can çekişen adama, hayat kurtaran müdahale

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı Heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır." ifadelerine yer verildi.

Devlet dairesinde korkutan anlar! Can çekişen adama, hayat kurtaran müdahale
Başlık ResmiDevlet dairesinde korkutan anlar! Can çekişen adama, hayat kurtaran müdahale
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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