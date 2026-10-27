Diyarbakır'da sahte polislerden 1 kilo 200 gram altın vurgunu! Aile bilgilerini tek tek sayıp kandırdılar

Diyarbakır'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 70 yaşındaki kadını ailesine ilişkin özel bilgileri tek tek söyleyerek ikna etti. Sözde operasyon bahanesiyle kadını saatlerce telefonda tutan şüpheliler, evdeki 1 kilo 200 gram altını elden teslim aldı. Olayın ardından 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, altınların akıbeti henüz belirlenemedi. Yaşlı kadının 2017 yılında da aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da yaşayan 70 yaşındaki kadın, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Kadının ailesine ilişkin özel bilgileri kullanarak güven kazanan şüpheliler, sahte operasyon senaryosuyla evde bulunan 1 kilo 200 gram altını alarak kayıplara karıştı. Kadının sağlık çalışanı kızı Esma Aslan, annesinin saatlerce telefonda tutulduğunu ve dolandırıcıların kendisinin çalıştığı birimi dahi bildiklerini anlattı.

AİLENİN TÜM BİLGİLERİNİ TEK TEK SAYDILAR

Olay, 14 Ekim sabahı meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız olan 70 yaşındaki kadını arayan şüpheliler, kendilerini Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler olarak tanıttı.

Kadının şüphelenmesi üzerine dolandırıcılar, aile üyelerinin isimlerini, mesleklerini ve geçmişte yaşanan olayları tek tek sıraladı.

Annesinin ilk başta arayan kişilere inanmadığını belirten Esma Aslan, "Benim Sağlık Bakanlığında çalıştığım kat ve birime kadar söylüyorlar. Annem bunları doğrulayınca kendilerini polis olduklarına inandırıyorlar" dedi.

Şüpheliler, kadına 2017 yılında kaybettiği kimliğinin dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını, bu nedenle bölgede operasyon yürüttüklerini söyledi.

Diyarbakırda sahte polislerden 1 kilo 200 gram altın vurgunu! Aile bilgilerini tek tek sayıp kandırdılar

EVDEKİ ALTINLARI BULMASINI İSTEDİLER

Kadının güvenini kazanan şüpheliler, kızı Esma Aslan'ın yakın zamanda evini sattığını ve birikimiyle yüklü miktarda altın aldığını bildiklerini söyledi.

Annesinin evde altın bulunduğundan haberi olmadığını belirten Aslan, dolandırıcıların kadını telefonla yönlendirerek odaları ve dolapları arattığını anlattı.

Şüpheliler önce kadından kızının elbise dolabını kontrol etmesini, ardından bazanın bulunduğu bölüme bakmasını istedi. Burada altınların bulunduğu poşeti fark eden kadın, içerisindeki kutuları açarak gördüklerini telefondaki kişilere anlattı.

Esma Aslan, annesinin dolandırıcıların yönlendirmesiyle altınları bulduğunu belirterek, "Annem, içlerinde bilezikler olduğunu söylüyor. Bunun üzerine altınları tek tek kutularından çıkarmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

1 KİLO 200 GRAM ALTINI KAPIYA GELEN KİŞİYE VERDİ

Dolandırıcılar, sözde operasyonun gizliliğini gerekçe göstererek kadının kimseyle iletişime geçmesini engelledi.

Şüpheliler, altınların üzerindeki parmak izlerinin silinmesi gerektiğini söyleyerek kadından bütün ziynet eşyalarını ıslak mendille temizlemesini istedi.

Ardından eve sivil polis göndereceklerini söyleyen şüpheliler, altınların bir çantaya konularak kapıya gelecek kişiye teslim edilmesini istedi.

Annesinin kapıya gelen kişiden şüphelendiğini ancak telefondaki şüphelinin kendisini yeniden ikna ettiğini anlatan Aslan, "Annem, kapıdaki kişinin polise benzemediğini söylüyor. Onlar da suçluları yakalamak için sivil kıyafet giydiklerini anlatıyor" dedi.

Kadın, toplam 1 kilo 200 gram ağırlığındaki 22 ayar altını çantayla kapıya gelen kişiye teslim etti. Şüphelilerin altınları aldıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

"14 YILLIK EMEĞİMİ DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ"

Dolandırıcıların annesini yaklaşık 3-4 saat telefonda tuttuğunu belirten Esma Aslan, olaydan teyzesinin şüphelenmesi üzerine haberdar olduğunu söyledi.

Teyzesinin annesine uzun süre ulaşamadığını ve telefonun sürekli meşgul olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen Aslan, annesini arayarak ne olduğunu sordu.

Annesinin sesinden kötü bir şey yaşandığını anladığını belirten Aslan, "Annem ağlamaklı bir sesle bana, 'Kızım senin 14 yıllık emeğini, o alın terini, o helal kazancını ben bizzat kendi ellerimle gelen kapıdaki dolandırıcılara teslim ettim' dedi" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından aile polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ALTINLAR ARANIYOR

Şikâyet üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kamera kayıtlarında şüphelilerin apartmandan çıktıkları ve altın dolu çantayı birbirlerine verdikleri anların tespit edildiği belirtildi.

Esma Aslan, polis ekiplerinin kısa sürede şüphelilerin izine ulaştığını ve olayla bağlantılı 3 kişinin tutuklandığını öğrendiklerini söyledi.

Ancak 1 kilo 200 gram altının henüz bulunamadığını belirten Aslan, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

2017 YILINDA DA DOLANDIRILMIŞ

Öte yandan 70 yaşındaki kadının 2017 yılında da benzer bir dolandırıcılık olayının mağduru olduğu ortaya çıktı.

Esma Aslan, o dönemde de annesini telefonla arayan kişilerin kendilerini yetkili olarak tanıttıklarını ve aileye ilişkin özel bilgileri kullanarak güven kazandıklarını anlattı.

Şüphelilerin, cezaevinde bulunan oğlunun serbest bırakılmasına yardımcı olacaklarını söyleyerek annesinden para aldıklarını belirten Aslan, önceki olayda zanlıların yakalandığını ve paranın geri alındığını ifade etti.

Son olayda da ailesinin bütün bilgilerinin dolandırıcılar tarafından bilinmesine dikkat çeken Aslan, kişisel bilgilerin nasıl ele geçirildiğinin araştırılmasını istedi.

BAKMADAN GEÇME 3. SAYFA Kuyumcuları dolandıran sahte altın vurguncuları tutuklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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