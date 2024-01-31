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    • Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca'dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü

    Diyarbakır'da 'Ramazan hoca' ve 'filozof' lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Diyarbakırlı &#039;Ramazan Hoca&#039;dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü
    Diyarbakır, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

    Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Pişkin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık" dedi.

    "SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

    "Kendisinde biraz tedirginlik vardı, biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

    Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca'dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Diyarbakır
    Haberler > Yaşam > Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca'dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü
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