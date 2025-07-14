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Doğal yöntemlerle yetiştirdi, rekor verim elde etti! 3 dönüm tarladan günlük 600 kilo ürün alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğal yöntemlerle yetiştirdi, rekor verim elde etti! 3 dönüm tarladan günlük 600 kilo ürün alıyor
Organik Tarım, Çameli, Doğal Ürün, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Çameli ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen meşhur Çameli sırık fasulyesinde hasat zamanı geldi çattı. Güvercin gübresiyle beslenen ve doğal şartlarda yetiştirilen bu üründe verim ciddi şekilde arttı. Üreticisi “Fasulyelerimiz uzun, çıtır ve çok lezzetli oluyor. Yayla havası da bu lezzeti tamamlıyor” dedi.

Meşhur Çameli fasulyesi, bölgenin coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde coğrafi işaretli meşhur Çameli sırık fasulyesi üretimi yapıyor. 

“VERİMİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRDI”

Doğal kaynak suyu ve kendi beslediği 150-200 güvercinden elde ettiği gübreyle organik tarım yapan Semra Şaylan, bu yılki taze fasulye hasadına başladı. 23 Nisan’da ekilen dün ilk hasadı yapılan sırık fasulyenin, tamamen organik üretildiğini suni gübre kullanmadıklarını söyledi. Şaylan, "Bu yılda 23 Nisan’da ektiğim fasulyelere doğal kaynak suyumuzla, güvercin gübresini damlama sistemiyle uyguladım. Güvercin gübresini önce eritip sulama havuzuna döküyorum. Damla sulama sistemiyle fasulyelerin köklerine gönderiyorum. Daha önce domates ve diğer sebzelerde denemiştim, fasulyede ilk hasada erken başladım, verimi ciddi şekilde artırdı" dedi.

Doğal yöntemlerle yetiştirdi, rekor verim elde etti! 3 dönüm tarladan günlük 600 kilo ürün alıyor - 1. Resim

TAMAMEN DOĞAL, LEZZETİ ÇOK BEĞENİLİYOR

Günlük 300-600 kilogram arasında ürün elde ettiklerini belirten Şaylan, "Tarlamız üç dönüm. Yaklaşık 10 yıldır hem taze hem kuru fasulye üretiyorum. Fasulyelerimizi Muğla, Denizli ve Burdur başta olmak üzere çevre illerdeki toptancılara gönderiyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz için lezzeti çok beğeniliyor" dedi.

Doğal yöntemlerle yetiştirdi, rekor verim elde etti! 3 dönüm tarladan günlük 600 kilo ürün alıyor - 2. Resim

UZUN, ÇITIR VE ÇOK LEZZETLİ

Semra Şaylan, sabah erken saatlerde başlattıkları hasadı akşama kadar sürdürdüklerini belirterek, "Hayvan gübresi ve yeraltı kaynak suyu ile beslenen fasulyelerimiz uzun, çıtır ve çok lezzetli oluyor. Yayla havası da bu lezzeti tamamlıyor. Her şeyimiz tamamen doğal ve organik. Bu da ürünümüze büyük talep getiriyor. Kasım ayında havalar soğuyana kadar fasulye hasadımız devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 tona yakın yaş fasulye hasadı yapmayı hedefliyorum. Kuru fasulye için de üretim yaptığımız ayrı bir tarlamız daha var" dedi.

Doğal yöntemlerle yetiştirdi, rekor verim elde etti! 3 dönüm tarladan günlük 600 kilo ürün alıyor - 3. Resim

Organik tarımın önemine dikkat çeken Semra Şaylan, üretimden hasada kadar her aşamayı doğallıktan ödün vermeden gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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