Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, 200 doğaseveri bir araya getirdi. Nemrut Dağı’nın zirvesinden başlayan yürüyüşte katılımcılar, sonbaharın renkleri eşliğinde 10 kilometre yol alarak Nemrut Krater Gölü kıyısına ulaştı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi. Yeşilay Bitlis Şubesi ve Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek, bağımlılıklardan uzak durmak ve doğayı keşfetmek amacıyla düzenlenen etkinliğe 200 doğasever katıldı.

Doğaseverler Nemrut Kalderası’na akın etti! Eşsiz renklerle kaplı manzara hayran bıraktı

SONBAHAR RENKLERİ EŞLİĞİNDE 10 KİLOMETRE

Nemrut Dağı'nın zirvesinde başlayan yürüyüşte katılımcılar, sonbahar renkleri ve doğal güzellikler arasında 10 kilometre yürüyerek Nemrut Krater Gölü kıyısına ulaştı. Etkinliğin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğaseverler Nemrut Kalderası’na akın etti! Eşsiz renklerle kaplı manzara hayran bıraktı

NEMRUT KALDERASI’NA TEŞEKKÜR

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyelerinden Erdoğan Özkılıç, sonbaharın güzelliklerini keşfetmek amacıyla 200 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Doğaseverler Nemrut Kalderası’na akın etti! Eşsiz renklerle kaplı manzara hayran bıraktı

Nemrut Kalderası'nın kısa süre önce milli park ilan edildiğini belirten Özkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda arkadaşımız etkinliğe katıldı. Yürüyüşün ardından göl çevresinde kahvaltı yaptık, doğada vakit geçirdik ve öğle yemeği yedik. Katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Yeşilay Şube Sorumlusu Selmin Köysu Kalkan da doğa yürüyüşüyle sağlıklı yaşamı desteklemeyi, bağımlılıklardan uzak durmayı ve doğayı keşfetmeyi amaçladıklarını belirtti.

Doğaseverler Nemrut Kalderası’na akın etti! Eşsiz renklerle kaplı manzara hayran bıraktı

Etkinliğe katılan Esranur İnce ise Nemrut Kalderası'nın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ve bölgeyi bilenlerin burayı ziyaret ettiğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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