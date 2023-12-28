Doktorla tartışan hasta ve yakınından pankartlı özür

28 Aralık 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:23

Muş'un Hasköy ilçesinde 21 Aralık'ta meydana gelen olayda, Hasköy Toplum Sağlığı Merkezine giden hasta ve yakını, merkezde görevli Dr. Koray Topçu ile sözlü tartışma yaşadı.

PİŞMAN OLUP PANKART YAPTIRDI

Olayın ardından yaptığından pişman olan hasta ve yakını, bir gün sonra merkeze giderek Topçu'dan özür diledi, Toplum Sağlık Merkezi'nin bahçe duvarındaki korkuluklara da "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz" yazılı pankart astı.

DOKTORDAN TEŞEKKÜR

Pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan Topçu, hasta ve yakınına teşekkür etti. Muş'a 13 yıl önce atanan 41 yaşındaki Topçu, gazetecilere, ilçe sakinleriyle her zaman güzel ilişkilerinin olduğunu, çok iyi dostluklar kurduğunu söyledi.

Zaman zaman tatsız olayların yaşanabildiğini belirten Topçu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta bir hasta ve yakınıyla muayene sırasında küçük bir sözlü tartışma yaşamıştım. Sonrasında olay daha fazla büyümedi. Fakat ertesi gün gelerek, yaptıklarından dolayı pişman olduklarını söylediler ve benden özür dilediler. Sonrasında pankart hazırlayarak, Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astılar. Açıkçası sabah gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Sağlıkta şiddetin çok fazla olduğu bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar da oldukça düşünceli davranmışlar. Sonrasında bizim olayımız tatlıya bağlandı. Kendi sosyal medya hesaplarımdan bu anın görüntüsünü paylaştım. Çevredeki insanlar, meslektaşlarım ve sağlık çalışanları güzel tepkiler verdi."