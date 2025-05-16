Denizli'nin ilçesi dünya sıralamasına girdi! Adı 'Cittaslow' sakin şehir listesine eklenecek

Uzun yıllardır sürdürdüğü 'sakin şehir' olma çalışmalarının sonucunda Denizli'nin Çameli ilçesi Türkiye’nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı sakin şehri unvanını almaya hak kazandı.

Çameli ilçesi uzun yıllardır sürdürdüğü "Sakin Şehir" (Cittaslow) olma yolundaki şartları başarıyla tamamlandı.

Safranbolu’da düzenlenen toplantıda ilçe için müjdeli haberi Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek verdi.

Başkan Böcek, Çameli’nin süreci resmen tamamladığını ve Türkiye'nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını almaya hak kazandığını duyurdu.

SAKİN ŞEHİR ÇAMELİ

Haziran ayında Güney Kore’de düzenlenecek olan Cittaslow Genel Kurulu’nda, "Sakin Şehir" sertifikası Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim edileceği belirtildi.

Konuyu ilişkin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu süreçte Muhittin Böcek’e, Lokman Atasoy’a, sürecin her aşamasında destek veren Cittaslow Türkiye Koordinasyon Ofisi’ne ve bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

Dünya geneli için uygulanan "Cittaslow" şartlarını karşılayan sakin şehirler rahatlık, sükünet ve huzuru arayanlar için cazip yerler haline geliyor.

Güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle ve imkanlarıyla her zevke hitap eden listede pek çok ilden ilçe yer alıyor.

Çameli'nin ekleneceği, Türkiye'de sakin şehirleri listesindeki diğer şehirler ise şunlar: