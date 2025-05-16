Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Denizli'nin ilçesi dünya sıralamasına girdi! Adı 'Cittaslow' sakin şehir listesine eklenecek

Denizli'nin ilçesi dünya sıralamasına girdi! Adı 'Cittaslow' sakin şehir listesine eklenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;nin ilçesi dünya sıralamasına girdi! Adı &#039;Cittaslow&#039; sakin şehir listesine eklenecek
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzun yıllardır sürdürdüğü 'sakin şehir' olma çalışmalarının sonucunda Denizli'nin Çameli ilçesi Türkiye’nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı sakin şehri unvanını almaya hak kazandı.

Çameli ilçesi uzun yıllardır sürdürdüğü "Sakin Şehir" (Cittaslow) olma yolundaki şartları başarıyla tamamlandı.

Safranbolu’da düzenlenen toplantıda ilçe için müjdeli haberi Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek verdi.

Başkan Böcek, Çameli’nin süreci resmen tamamladığını ve Türkiye'nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını almaya hak kazandığını duyurdu.

Dünya sıralamasına girdi! Cittaslow sakin şehir listesine eklenecek - 1. Resim

SAKİN ŞEHİR ÇAMELİ

Haziran ayında Güney Kore’de düzenlenecek olan Cittaslow Genel Kurulu’nda, "Sakin Şehir" sertifikası Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim edileceği belirtildi.

Konuyu ilişkin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu süreçte Muhittin Böcek’e, Lokman Atasoy’a, sürecin her aşamasında destek veren Cittaslow Türkiye Koordinasyon Ofisi’ne ve bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

Dünya geneli için uygulanan "Cittaslow" şartlarını karşılayan sakin şehirler rahatlık, sükünet ve huzuru arayanlar için cazip yerler haline geliyor. 

Denizli'nin ilçesi dünya sıralamasına girdi! Adı 'Cittaslow' sakin şehir listesine eklenecek - 2. Resim

Güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle ve imkanlarıyla her zevke hitap eden listede pek çok ilden ilçe yer alıyor.

Çameli'nin ekleneceği, Türkiye'de sakin şehirleri listesindeki diğer şehirler ise şunlar:

  1. Ahlat
  2. Akyaka
  3. Arapgir
  4. Daday
  5. Eğirdir
  6. Finike
  7. Foça
  8. Gerze
  9. Gökçeada
  10. Göynük
  11. Güdül
  12. Halfeti
  13. İbradı
  14. İznik
  15. Kemaliye
  16. Köyceğiz
  17. Mudurnu
  18. Perşembe
  19. Safranbolu
  20. Şarköy
  21. Şavşat
  22. Seferihisar
  23. Uzundere
  24. Vize
  25. Yalvaç
  26. Yenipazar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı45 dakikada özel ocakta pişiyor! Sivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
45 dakikada özel ocakta pişiyor! Sivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzet - YaşamSivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzetDeniz Feneri Derneği'nden Yüksekova’ya bayram sevinci! Geçici giyim mağazası açıldı - YaşamDeniz Feneri Derneği'nden Yüksekova’ya bayram sevinciYumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım! - YaşamDönercide yumurtladı! "Tavuğun cesaretine hayran kaldım"Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı - YaşamVali açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandıEsenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti - YaşamEsenler'de bir 'çöp ev' vakası dahaTermometreler 0 dereceyi gördü, lapa lapa kar yağdı - YaşamGörüntüler az önce geldi! Lapa lapa kar yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...