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Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ Hasan Dağı'nda 2021'de keşfedilen Kürklü Düğün Böceği, 4 yıl aradan sonra ilk kez yeniden görüntülendi. Böcek bu kez, dünyada yalnızca Baskil'de yetişen endemik Baskil ters lalesi (Baskilensis) üzerinde fotoğraflandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesi, doğa tarihi açısından önemli bir olaya ev sahipliği yaptı. 2021 yılında Hasan (Haroğlu) Dağında keşfedilen ve bilimsel adı "Pygopleurus Koniae" olan Kürklü Düğün Böceği, dört yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.

Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti - 1. Resim

TERS LALENİN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Böcek bu kez dünyada yalnızca Baskil'de yetişen endemik Fritillaria Baskilensis (Baskil ters lalesi) üzerinde ortaya çıktı. Araştırmacı yazar Aygün Çam, bu iki nadir türü ilk kez aynı karede fotoğraflamayı başardı.

Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti - 2. Resim

"4 YIL BOYUNCA KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Bu anı görüntüleyen Çam, "Baskilensis lalesi ve kürklü düğün böceği ilk kez koruma alanı dışında Baskil ilçesi sınırlarında fotoğraflanmış oldu. İki endemik türü tek bir karede ilk kez görüntülendi. Kürklü düğün böceği, normalde düğün böceği üzerinde görüntülenirdi ama ilginç bir şekilde bu kez Endemik Tür olan Baskilensis lalesi üzerinde görüntülendi. 2021 yılından sonra kürklü düğün böceği ilk kez görüntülendi aradan geçen dört yıl boyunca hiç karşılaşmamıştık" dedi.

Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti - 3. Resim

Öte yandan, görüntü, doğal koruma alanı dışında, Haroğlu Dağı eteklerinde kaydedildi. Normalde çiçekler üzerinde rastlanan Kürklü Düğün Böceği'nin bu kez doğrudan Baskilensis lalesiyle etkileşimi, bilimsel açıdan dikkat çekici bir gelişme oldu.

Dünyada sadece bu bölgede görülüyor! İki tür bir arada görüntülendi, mest etti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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