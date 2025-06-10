Dünyanın en pahalı içli köftesi dikkat çekti! 'İnanılmaz bir tadı var' diyerek masraflarını paylaştı

Amerika'da yaşayan bir Türk Youtuber dünyanın en pahalı içli köftesini yaptı. En pahalı içli köftenin içinde klasik tarife ilave olarak 24 ayar yenilebilir altın, havyar ve kralların besini olarak bilinen trüf mantarı kullanan içerik üreticisi 600 dolara mâl ettiğini söyledi.

Türk mutfağının en meşhur yemeklerinden olan Gaziantep'in coğrafi işaretli, tescilli içli köftesi Amerika'da yaşayan bir "TheNewYorkTurk" adlı Youtuber yeni bir tarife konu oldu.

"Dünyanın en pahalı içli köftesi" olarak yayınladığı videoda klasik içli köfte tarifine 24 ayar altın, havyar ve trüf mantarı ekledi.

600 dolara (23 bin 537 TL) mal ettiği içli köfte tarifine yorum yağdı.

Videoya "İçli köftenin de bir gururu var", "Neden böyle yaptın", "Gerek var mıydı" şeklinde tepki yorumları gelirken "Wagyu eti kullanılabilirdi", "Merak ettiren bir yemek fikri olmuş", "İçli köfte tarihine altın harflerle adını yazdın" gibi destek yorumları da geldi.

İÇLİ KÖFTE MALZEMESİ ALMAYA KUYUMCUDAN BAŞLADI

Tarifini detaylarıyla anlatan içerik üreticisi Ertan Bek, "24 karat (ayar) altın kullanıp içli köfteyi modernleştirdim. Ve bu 600 dolarlık içli köfte tarifi yapmak için ilk önce Amerika'nın meşhur kuyumcu sokağa geldik. Hemen bu kuyumcuyu seçtim çünkü Adam Sandler'in filminde görmüştüm. Filmin adı "Uncut Gems". 1.5 gr 24 karat altın için tabii ki ben de pazarlık yaptım. 280 dolara anlaştık" dedi.

Yenilebilir altının ardından havyar almaya giden Bek, sonraki işlemleri şöyle anlattı:

"Şimdi en kaliteli havyar alıyoruz. Bu şirket Michelin restoranları tedarik ediyor ve kendilerinde bir yıldız Michelin var. 165 dolar tuttu. Şimdi trüf almaya gidiyoruz. 55 gram için toplam 103 dolar tuttu. Şimdi New York'un en iyi Türk marketine gidiyoruz. (Dana döş ve kuzu kol) 650 gram 14 dolar, 5 dolara bulgur ve irmik aldım."

Bek pişirme ve sunum işlemini ise şöyle anlatıyor:

"Şimdi pişirme zamanı. Dana doş, kuzu kol. Video çok uzun olacak için kısa tuttum. Ama tuz, karabiber, pul biber, kimyon, soğan, ve ceviz atıldı. Bulgur ve irmik karışımımızı yaptık. Sıcak su atıp dinlettik. Yumurta, salçalarımızı ve baharatlarımızı gene attık. En sonda biraz un. Şimdi içli köfte doldurma zamanı. Şeklimizi yaptık. Şimdi trüfümüzü sokuyoruz. Trüfün tanesi 50 dolar. Et ile karıştırdık ve kapattık ve şeklini verdik. Şimdi kızartma zamanı. Vallahi nar gibi olmuş. Şimdi altın ve havyar ile sunum yapacağız. Bu altın ile uğraşmak çok zor. Havyarımızı koyuyoruz. İnanılmaz bir tadı var"