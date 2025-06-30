Dünyanın kahvaltı başkenti Türkiye’den: Islands dergisi Van’ı zirveye taşıdı!

Dünya Van’ın kahvaltısına hayran kaldı! Uluslararası Islands dergisi, Türkiye’nin doğusundaki Van’ı “dünyanın kahvaltı başkenti” ilan ederek tüm dikkatleri bu eşsiz lezzet durağına çevirdi. Guinness rekorlarıyla da adını duyuran Van, özenle hazırlanmış dillere destan kahvaltı sofralarıyla dünya basınının manşetlerine taşındı.

Uluslararası Islands dergisi, Türkiye'nin doğusunda yer alan Van şehrini "dünyanın kahvaltı başkenti" olarak nitelendirdi. Dergi, Van’ın özenle hazırlanmış ve ağız sulandıran kahvaltı sofralarına övgüler yağdırdı.

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GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN ŞEHİR

Islands haberinde, Van'ın 2014 yılında "Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası" dalında Guinness Dünya Rekoru kırdığını hatırlattı.

"Etkinlik, Van Gölü kıyısında yaklaşık 52.000 kişinin katılımıyla gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Van'ın bu rekorla birlikte Türkiye çapında bir kahvaltı merkezi olarak ün kazandığı vurgulandı.

"AĞIZ SULANDIRAN, ÖZENLE HAZIRLANMIŞ SOFRALAR"

Islands dergisi, Van kahvaltısının zengin içeriğine dikkat çekti. Haberde, "Domates, zeytin, salatalık, yumurta, baharatlı sucuk, peynir çeşitleri, reçeller ve ballar" gibi geleneksel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofralarının özenle hazırlandığı belirtildi.

Van'ın süt ürünleri merkezi kimliğine de vurgu yapıldı ve "Bu bölge, süt, peynir ve yoğurt üretimiyle biliniyor" denildi.

KAHVALTI SOKAĞI VE MEKANLAR

Van’da özellikle "Kahvaltıcılar Çarşısı" olarak bilinen bölgenin dikkat çektiği belirtilen haberde, "Her gün sabah 5’te açılan kahvaltı salonlarında onlarca çeşit lezzet bir arada sunuluyor" ifadeleri kullanıldı.

Popüler mekanlar arasında Van Kahvaltıcılar Sokağı ve Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu gibi yerler öne çıkarıldı.

"VAN'DA GEZİLMESİ GEREKEN YERLER"

Islands, Van’a kahvaltı için giden ziyaretçilere kültürel duraklar da önerdi. Haberde şu detaylar yer aldı:

"Van Gölü'nde tekne turuyla Akdamar Adası'ndaki Kutsal Haç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etmek, tarihi Van Kalesi’ne tırmanarak gölün muhteşem manzarasını izlemek."

ULAŞIM VE KONAKLAMA İPUÇLARI

Haberde ayrıca Van’a ulaşımın İstanbul’dan iki saatlik uçuşla kolayca sağlandığı, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşımın basit olduğu hatırlatıldı.

Konaklama önerileri arasında Roccia Downtown Hotel ve Van Life Hotel’in adı geçti.

İSTANBUL'DA DA VAN KAHVALTISI

Dergi, Van kahvaltısının sadece Van’da değil İstanbul’da da deneyimlenebileceğine dikkat çekti.

"Taksim Meydanı’na yakın Van Kahvaltı Evi, geleneksel serpme kahvaltı için mükemmel bir adres" ifadeleriyle İstanbul’daki lezzet duraklarına da yer verdi.

DÜNYANIN KAHVALTI BAŞKENTİ

Islands dergisi haberinde Van’ı "dünyanın kahvaltı başkenti" olarak tanımlarken, Türkiye’nin mutfak kültürünü uluslararası okuyuculara tanıtarak şu ifadeleri kullandı: