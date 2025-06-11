Türk kahvaltısı dünya birincisi oldu, o şehir akla geldi... İşte Türkiye'yi listenin başına taşıyan en iyi kahvaltılıklar

Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas'ın dünyanın en iyi kahvaltısı listesinin başına Türk kahvaltısı yerleşti. Listede Türkiye'den başka lezzetler de yer aldı. Türk kahvaltı kültürü denince de akla ilk gelen yer de Van oldu. Ülkemizi birinci yapan en iyi kahvaltılıkları sizin için derledik.

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Haziran 2025 itibarıyla "Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde geleneksel Türk kahvaltısı, 4.8 puan ile dünyanın en iyi kahvaltısı seçildi.

Listede en iyi kahvaltılık yiyecekler sıralanırken 9. sıraya da yine bir Türkiye lezzeti 'katmer' yerleşti. En iyi kahvaltı listesinin 12. sırasında ise Türkiye'den 'mercimek çorbası' dikkat çekti.

Diğer kahvaltılık yiyecekler arasında Türkiye'de de sıkça tüketilen ama kökeni İran olarak gösterilen 'kelle paça' 4. sırada yer aldı.

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TÜRK KAHVALTISININ OLMAZSA OLMAZLARI

Türk kahvaltısı denince masada olmazsa olmaz denilen ilk akla gelen yiyeceklerin başında şunlar geliyor:

Peynir Çeşitleri: Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, lor peyniri gibi çeşitli peynirler Türk kahvaltısının baş tacıdır.

Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, lor peyniri gibi çeşitli peynirler Türk kahvaltısının baş tacıdır. Zeytin: Siyah ve yeşil zeytin, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinden gelen çeşitleriyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir.

Siyah ve yeşil zeytin, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinden gelen çeşitleriyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Domates ve Salatalık: Taze, mevsim sebzeleri olarak sofrada mutlaka bulunur.

Taze, mevsim sebzeleri olarak sofrada mutlaka bulunur. Bal ve Kaymak: Özellikle bal ile birlikte tüketilen kaymak, kahvaltının tatlı ve zengin lezzetlerinden biridir.

Özellikle bal ile birlikte tüketilen kaymak, kahvaltının tatlı ve zengin lezzetlerinden biridir. Yumurta: Haşlanmış, menemen, sucuklu yumurta gibi çeşitleriyle kahvaltı sofralarında önemli yer tutar.

Haşlanmış, menemen, sucuklu yumurta gibi çeşitleriyle kahvaltı sofralarında önemli yer tutar. Hamur İşleri: Börek, poğaça, simit, gözleme, pişi gibi unlu mamuller kahvaltının olmazsa olmazlarındandır.

Börek, poğaça, simit, gözleme, pişi gibi unlu mamuller kahvaltının olmazsa olmazlarındandır. Reçel ve Pekmez: Çeşit çeşit ev yapımı reçeller ve pekmez, kahvaltının tatlı seçenekleri arasında yer alır.

Çeşit çeşit ev yapımı reçeller ve pekmez, kahvaltının tatlı seçenekleri arasında yer alır. Çay: Türk kahvaltısının en önemli içeceği olarak sofranın baş tacıdır.

Türk kahvaltısının en önemli içeceği olarak sofranın baş tacıdır. Zeytinyağlılar: Özellikle Ege ve Akdeniz kahvaltılarında zeytinyağlı sebzeler de bulunur.

Özellikle Ege ve Akdeniz kahvaltılarında zeytinyağlı sebzeler de bulunur. Diğer Süt Ürünleri: Yoğurt, çökelek gibi ürünler de kahvaltıda yer alabilir.

VAN KAHVALTISI

Türk kahvaltısının ilk sırada yer almasının en büyük sebeplerinden biri olarak da Van kahvaltısı sayılabilir.

20’yi aşkın çeşidi, doğal üretimli, yöresel ve tescilli ürünleri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi, her yıl haziran ayının ilk pazar gününün "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi çalışmaları kahvaltıyı dünya çapında ön plana çıkardı.

Van kahvaltısı, doğal ve çok zengin bir kahvaltı kültürü olmasıyla dikkatleri çekiyor. 20 ile 40 arasında değişen çeşitlerle sunulan kahvaltı masasında bulunan başlıca yiyecekler şöyle:

Hakiki Van balı

Tandır ekmeği, lavaş ekmeği ve Van çöreği

Yoğurt kaymağı ve süt kaymağı

Yayık tereyağı

Otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir

Cacık (süzme yoğurt, dereotu, maydanoz ve acı biberle hazırlanır)

Kavurmalı ve sucuklu yumurta

Mevsim sebzeleri (domates, salatalık gibi)

Menemen

Murtuğa (un, tereyağı ve yumurtadan yapılan yöresel bir yemek)

Kavut (buğday irmiğinin tereyağında kavrulmasıyla hazırlanır)

Gencirun (bir çeşit yöresel lezzet)

Zeytin çeşitleri (siyah, yeşil, kırma)

Süzme yoğurt

Piyaz

Tahin ve pekmez

Böğürtlen reçeli, ceviz reçeli ve cevizli tahin kreması gibi tatlılar

Semaverde demlenmiş taze çay

Keçi ve koyun sütü (yöredeki otlarla beslenen hayvanlardan)

Van kahvaltısının en önemli özelliklerinden biri, masadakilerin doğal ve yöresel olmasıdır. Şehirde bu ürünleri daha da çeşitlendiren kahvaltıcılar bulunuyor.

Kahvaltı, genellikle Van'ın ara sokaklarındaki kahvaltı salonlarında, gün doğumundan gün batımına kadar sunuluyor ve menüde değişiklik yapılmıyor.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ"

Konuyla ilgili Van TSO tarafından yapılan açıklamada, "Odamız tarafından yapılan çalışmaları kısaca özetlersek; 1 Haziran 2014 yılında Van Kalesi’nde düzenlenen etkinlik ile 'Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası' 51 bin 793 kişi ile rekoru kırıldı ve bu rekor Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yine 2019 yılında yapılan çalışmalar sonucu dünyaya bir gün armağan edildi ve Van TSO tarafından 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Van kahvaltısının UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girişi yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nca tüm dünyada her yıl haziran ayının ilk pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Dünya Kahvaltı Günü’nün bu yıl 6’ncısı gerçekleştirildi. Van kahvaltısının marka tescili tamamlandı.

Van kahvaltısının coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. Van kahvaltısına ait ürünlerin coğrafi işaret tescilleri yapıldı. (Van Otlu Peyniri, Van Kavutu, Murtuğa, Van Pastası.)

Ayrıca; kahvaltının olmazsa olmazı olan Van Tandır Ekmeği, Van Cacığı gibi ürünlerinde başvuru süreci devam ediyor. Bunun yanında kahvaltının en önemli ürünlerinin başında gelen Van Otlu Peyniri’nin Avrupa Birliği tescil süreci başlatıldı ve süreç devam ediyor" denildi.

DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTI SIRALAMASI 2025

Öte yandan, TasteAtlas Listesine göre dünyanın en iyi ilk 10 kahvaltısı sıralamasında Türkiye, 4.8 puanla birinci sırada yer alırken, listenin şöyle sıralandı: