Türk kahvaltısı dünya birincisi oldu, o şehir akla geldi... İşte Türkiye'yi listenin başına taşıyan en iyi kahvaltılıklar
Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas'ın dünyanın en iyi kahvaltısı listesinin başına Türk kahvaltısı yerleşti. Listede Türkiye'den başka lezzetler de yer aldı. Türk kahvaltı kültürü denince de akla ilk gelen yer de Van oldu. Ülkemizi birinci yapan en iyi kahvaltılıkları sizin için derledik.
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Haziran 2025 itibarıyla "Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde geleneksel Türk kahvaltısı, 4.8 puan ile dünyanın en iyi kahvaltısı seçildi.
Listede en iyi kahvaltılık yiyecekler sıralanırken 9. sıraya da yine bir Türkiye lezzeti 'katmer' yerleşti. En iyi kahvaltı listesinin 12. sırasında ise Türkiye'den 'mercimek çorbası' dikkat çekti.
Diğer kahvaltılık yiyecekler arasında Türkiye'de de sıkça tüketilen ama kökeni İran olarak gösterilen 'kelle paça' 4. sırada yer aldı.
TÜRK KAHVALTISININ OLMAZSA OLMAZLARI
Türk kahvaltısı denince masada olmazsa olmaz denilen ilk akla gelen yiyeceklerin başında şunlar geliyor:
- Peynir Çeşitleri: Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, lor peyniri gibi çeşitli peynirler Türk kahvaltısının baş tacıdır.
- Zeytin: Siyah ve yeşil zeytin, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinden gelen çeşitleriyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir.
- Domates ve Salatalık: Taze, mevsim sebzeleri olarak sofrada mutlaka bulunur.
- Bal ve Kaymak: Özellikle bal ile birlikte tüketilen kaymak, kahvaltının tatlı ve zengin lezzetlerinden biridir.
- Yumurta: Haşlanmış, menemen, sucuklu yumurta gibi çeşitleriyle kahvaltı sofralarında önemli yer tutar.
- Hamur İşleri: Börek, poğaça, simit, gözleme, pişi gibi unlu mamuller kahvaltının olmazsa olmazlarındandır.
- Reçel ve Pekmez: Çeşit çeşit ev yapımı reçeller ve pekmez, kahvaltının tatlı seçenekleri arasında yer alır.
- Çay: Türk kahvaltısının en önemli içeceği olarak sofranın baş tacıdır.
- Zeytinyağlılar: Özellikle Ege ve Akdeniz kahvaltılarında zeytinyağlı sebzeler de bulunur.
- Diğer Süt Ürünleri: Yoğurt, çökelek gibi ürünler de kahvaltıda yer alabilir.
VAN KAHVALTISI
Türk kahvaltısının ilk sırada yer almasının en büyük sebeplerinden biri olarak da Van kahvaltısı sayılabilir.
20’yi aşkın çeşidi, doğal üretimli, yöresel ve tescilli ürünleri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi, her yıl haziran ayının ilk pazar gününün "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi çalışmaları kahvaltıyı dünya çapında ön plana çıkardı.
Van kahvaltısı, doğal ve çok zengin bir kahvaltı kültürü olmasıyla dikkatleri çekiyor. 20 ile 40 arasında değişen çeşitlerle sunulan kahvaltı masasında bulunan başlıca yiyecekler şöyle:
- Hakiki Van balı
- Tandır ekmeği, lavaş ekmeği ve Van çöreği
- Yoğurt kaymağı ve süt kaymağı
- Yayık tereyağı
- Otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir
- Cacık (süzme yoğurt, dereotu, maydanoz ve acı biberle hazırlanır)
- Kavurmalı ve sucuklu yumurta
- Mevsim sebzeleri (domates, salatalık gibi)
- Menemen
- Murtuğa (un, tereyağı ve yumurtadan yapılan yöresel bir yemek)
- Kavut (buğday irmiğinin tereyağında kavrulmasıyla hazırlanır)
- Gencirun (bir çeşit yöresel lezzet)
- Zeytin çeşitleri (siyah, yeşil, kırma)
- Süzme yoğurt
- Piyaz
- Tahin ve pekmez
- Böğürtlen reçeli, ceviz reçeli ve cevizli tahin kreması gibi tatlılar
- Semaverde demlenmiş taze çay
- Keçi ve koyun sütü (yöredeki otlarla beslenen hayvanlardan)
Van kahvaltısının en önemli özelliklerinden biri, masadakilerin doğal ve yöresel olmasıdır. Şehirde bu ürünleri daha da çeşitlendiren kahvaltıcılar bulunuyor.
Kahvaltı, genellikle Van'ın ara sokaklarındaki kahvaltı salonlarında, gün doğumundan gün batımına kadar sunuluyor ve menüde değişiklik yapılmıyor.
"GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ"
Konuyla ilgili Van TSO tarafından yapılan açıklamada, "Odamız tarafından yapılan çalışmaları kısaca özetlersek; 1 Haziran 2014 yılında Van Kalesi’nde düzenlenen etkinlik ile 'Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası' 51 bin 793 kişi ile rekoru kırıldı ve bu rekor Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yine 2019 yılında yapılan çalışmalar sonucu dünyaya bir gün armağan edildi ve Van TSO tarafından 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Van kahvaltısının UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girişi yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı’nca tüm dünyada her yıl haziran ayının ilk pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Dünya Kahvaltı Günü’nün bu yıl 6’ncısı gerçekleştirildi. Van kahvaltısının marka tescili tamamlandı.
Van kahvaltısının coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. Van kahvaltısına ait ürünlerin coğrafi işaret tescilleri yapıldı. (Van Otlu Peyniri, Van Kavutu, Murtuğa, Van Pastası.)
Ayrıca; kahvaltının olmazsa olmazı olan Van Tandır Ekmeği, Van Cacığı gibi ürünlerinde başvuru süreci devam ediyor. Bunun yanında kahvaltının en önemli ürünlerinin başında gelen Van Otlu Peyniri’nin Avrupa Birliği tescil süreci başlatıldı ve süreç devam ediyor" denildi.
DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTI SIRALAMASI 2025
Öte yandan, TasteAtlas Listesine göre dünyanın en iyi ilk 10 kahvaltısı sıralamasında Türkiye, 4.8 puanla birinci sırada yer alırken, listenin şöyle sıralandı:
- Van Kahvaltısı (Türkiye) - 4.8
- Komplet Lepinja (Sırbistan) - 4.6
- Sfinz (Libya) - 4.6
- Kaleh Pacheh (İran) - 4.6
- Croissant (Fransa) - 4.5
- Jianbing (Çin) - 4.5
- Sfiha (Lübnan) - 4.5
- Pao de Queijo (Brezilya) - 4.5
- Katmer (Türkiye) - 4.5
- Bougatsa (Yunanistan) - 4.5