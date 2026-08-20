Bursa'da Yasin Akduman isimli duyarlı vatandaş, bir aracın kaputunun üzerinde bulduğu ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Akduman yaptığı açıklamada "Bize kimsenin parası lazım değil. Bize helalinden lazım." diyerek takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni açacağı iş yerinde restorasyon çalışması yapan Yasin Akduman, iş yerinin önünde park halinde bulunan bir aracın kaputunun üzerinde çanta olduğunu gördü. Çantanın sahibini bulmak için çevrede araştırma yapan Akduman, araç sahibine de ulaşmaya çalıştı. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca Akduman durumu polis ekiplerine bildirdi.

Duyarlı vatandaştan alkışlanacak hareket! 'Bize helalinden lazım'

PARAYI POLİSLERE TESLİM ETTİ

Yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Akduman, paranın sahibine ulaştırılmasını istedi. Ekipler, paranın sahibini bulmak için harekete geçti.

Duyarlı vatandaştan alkışlanacak hareket! 'Bize helalinden lazım'

"BİZE HELALİNDEN LAZIM"

Yaşadıklarını anlatan Yasin Akduman, "Arkadaşım gelmişti, kapının önünde konuşuyorduk. Kafamı çevirdiğimde çantayı gördüm. Arkasında da eşi olduğu için çanta onun zannettim. Sordum, bizim değil dediler. Araç sahibi yan komşumuz olduğu için onları aradım. Onlar da gelip baktılar, kendilerinin olmadığını söylediler. Ben de emniyeti aradım, haber verdim. Bize kimsenin parası lazım değil. Bize helalinden lazım." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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