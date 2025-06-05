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Duygulandıran görüntüler Malatya'dan! Yıkım esnasında Türk bayrağını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Duygulandıran görüntüler Malatya&#039;dan! Yıkım esnasında Türk bayrağını unutmadı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, bir iş makinesi operatörü yıkımını yapacağı binada balkona asılı Türk bayrağını fark edince yıkımı durdurup bayrağı indirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da yeni binaların yapımı hızla sürerken, bir taraftan da mahkeme süreçleri tamamlanan ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. 

Duygulandıran görüntüler Malatya'dan! Yıkım esnasında Türk bayrağını unutmadı - 1. Resim

YIKIMI DURDURUP BİNAYA ÇIKTI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın da yıkım işlemleri sırasında sekizinci katın balonunda asılı Türk bayrağını fark eden iş makinesi operatörü yıkımı durdurarak binaya çıktı. 

Duygulandıran görüntüler Malatya'dan! Yıkım esnasında Türk bayrağını unutmadı - 2. Resim

YIKILMASI AN MESELESİYDİ

Yıkılması an meselesi olan binaya canını tehlikeye atarak giren operatör, balkondaki Türk bayrağını alarak aşağı inerken saniyeler sonra ağır hasarlı 12 katlı bina yıkıldı. Bu anlar işçilerin çektiği görüntüler ile sosyal medyada da paylaşılarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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