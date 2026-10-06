Edirne’de acı olay! Şofbene dokunur dokunmaz hayatını kaybetti
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çeltik binasında bulunan şofbenle temas eden Mehmet Sami Balkan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Balkan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Balabankoru köyünde çeltik binasındaki şofbenle temas eden Mehmet Sami Balkan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ
Balabankoru köyünde yaşayan Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Olayın fark edilmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır şekilde etkilenen Balkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Sami Balkan'ın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Şofben, termosifon ve benzeri elektrikli cihazlar özellikle suyla temasın bulunduğu ortamlarda ciddi risk oluşturabilir. Elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek kaçaklar, insan vücudunun elektrik akımına maruz kalmasına neden olabilir.
- Elektrikli cihazların bakım ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalı.
- Islak elle elektrikli cihazlara dokunulmamalı.
- Arızalı veya kablosu yıpranmış cihazlar kullanılmamalı.
- Şofben ve termosifon gibi cihazların topraklama ve kaçak akım koruma sistemleri kontrol ettirilmeli.
- Elektrik tesisatındaki sorunlara müdahale etmek yerine yetkili elektrikçiden yardım alınmalı.
Elektrik çarpması durumunda ise kişiye doğrudan dokunmadan önce elektrik akımı kesilmeli ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı.