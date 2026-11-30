Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla valilik Kofçaz’da eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Sınır hattında araç kuyrukları oluşurken Meteoroloji yağışın çarşambaya kadar süreceği uyarısında bulundu.

Özetle Kaydet a- | +A

Kırklareli’nde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Demirköy, Kofçaz ve Dereköy çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılar peş peşe gelirken, Kofçaz ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma riskine dikkat çekildi. Bu kapsamda, Kofçaz ilçesinde 30 Kasım 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eğitime kar engeli! Meteoroloji kuvvetli gelecek dedi, okullar tatil edildi

KAR YAĞIŞI KENTİN KUZEYİNDE ETKİLİ OLUYOR

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini gösterdi. Demirköy ve Kofçaz ile Dereköy çevresinde beyaza bürünen bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime kar engeli! Meteoroloji kuvvetli gelecek dedi, okullar tatil edildi

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Kırklareli genelinde etkisini sürdüren kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar özellikle kentin kuzey ilçelerinde devam etmesi bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırabileceği değerlendirilirken, soğuk havanın da etkisiyle buzlanma ve don olaylarının görülmesi öngörülüyor.

Eğitime kar engeli! Meteoroloji kuvvetli gelecek dedi, okullar tatil edildi

Kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanma, don ve tipi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala