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Yaşam

Elazığ tıbbi atıkları bahçede yakan özel hastaneye yarım milyar liralık ceza

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Elazığ tıbbi atıkları bahçede yakan özel hastaneye yarım milyar liralık ceza
Başlık ResmiElazığ tıbbi atıkları bahçede yakan özel hastaneye yarım milyar liralık ceza

Elazığ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde yakarak çevreye zarar veren Elazığ Özel Medikal Hospital'a dev ceza kesildi. Soruşturmada, işletmenin 3 farklı şubesinin daha aynı ihlali yaptığı kamera ve GSM kayıtlarıyla kanıtlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çevre Kanunu uyarınca şirkete bağlı sağlık kuruluşlarına toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uyguladı.

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Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde imha eden Elazığ Özel Medikal Hospital'a bakanlık tarafından para cezası kesildi.

Elazığ'da 18 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Özel Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AYNI İHLAL 3 FARKLI ŞUBEDE DAHA GERÇEKLEŞTİ

Ardından geçtiğimiz aylarda ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel mülklerin bahçelerinde yakıp imha eden Elazığ Özel Medikal Hospital'a Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulanmıştı. Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi.

501 MİLYON 568 BİN TL CEZA KESİLDİ

Adli makamların yaptığı bildirim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin 3 sağlık kuruluşuna 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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