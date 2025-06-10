Emekli din görevlisi kendi makinesiyle lezzet üretiyor! Haşhaş için sıraya giriyorlar

Afyonkarahisar'da yaşayan 78 yaşındaki emekli din görevlisi Bayram Özdemir, unutulmaya yüz tutan geleneksel haşhaş ezme yöntemini devam ettiriyor. Kendi geliştirdiği taş makineyle haşhaş üreten Özdemir, bu yöntemle kültürel mirası korumaya çalışıyor.

Özdemir'in atölyesinde haşhaş, taş yüzeyler arasında sürtülerek eziliyor.

Bu doğal yöntem, haşhaşın hem aromasını hem de besin değerini muhafaza ediyor. Tamamen taşla yapılan ezme işlemi, haşhaşın daha kıvamlı ve aromatik olmasını sağlıyor.

Ezilen haşhaş, Afyonkarahisar mutfağında önemli bir yere sahip. Kahvaltılıklarda, çörek ve böreklerde sıkça kullanılan bu ürün, yoğun aromasıyla sofralara geleneksel bir tat katıyor.

"TAŞLA EZİLEN HAŞHAŞ DAHA LEZZETLİ"

Usta Bayram Özdemir, 2000 yılında emekli olduktan sonra Sandıklı'dan merkeze taşındığını ve burada iki katlı bir ev yaptığını söyledi.

Evinin alt katını atölyeye dönüştürerek işe koyulduğunu anlatan Özdemir, 11-12 yıldır taşla haşhaş ezdiğini kaydetti.

Özdemir konuşmasına şöyle devam etti:

"Emekli din görevlisiyim. 2000'de emekli olduktan sonra Sandıklı'dan buraya taşındık. Buraya iki katlı ev yaptık, halkımıza hizmet için Afyon'umuzun simgesi olan haşhaşı en güzel şekilde taşla sürtmeye başladık. 11-12 senedir haşhaşı sürtüyoruz. Alanlar çok memnun. Buradan sadece Afyon'a değil, Ankara, İstanbul, Antalya'ya da gidiyor. Çok memnunlar. Taşla ezilen haşhaş daha lezzetli oluyor. Çünkü taş, haşhaşı tamamen eziyor, hiçbir şey bırakmıyor. Diğer makineler böyle parçalayamıyor. Onun için taşla ezilen haşhaş daha kıvamlı, daha aromatik oluyor."