Engelli arkadaşının otomobilini çalıp kayıplara karıştı!

14 Ocak 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:55

Kocaeli'de bir kişi engelli arkadaşının arbasını çalıp kayıplara karıştı. 10 yıllık arkadaşı tarafından dolandırılan Salih Yıldız, "'Ben aracı başka yere park ederim' diyerek anahtarı istedi. Ben de verdim. Anahtarı aldıktan sonra gitti ve gelmedi. Şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük ama dönmedi" dedi.

ENGELLİ ARKADAŞININ ARABASINI ÇALDI

Olay, 20 Aralık 2023'te Darıca'daki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Y.E., park edeceğini söyleyerek yüzde 96 engelli raporu bulunan arkadaşı Salih Yıldız'ın otomobiline bindi ve kayıplara karıştı. Arkadaşından haber alamayan Yıldız, şaka yaptığını düşünerek bir süre bekledi. 25 gündür arkadaşına ulaşamayan Yıldız, şikayetçi oldu. Y.E. ile Salih Yıldız'ın 10 yıldır arkadaş oldukları öğrenildi.

"ŞAKA YAPTIĞINI SANDIM, GERİ GELMEDİ"

Olay gününü anlatan talihsiz adam, "Arkadaşlarımızla kahvehanede otururken başka araç geldiği için benim otomobilimi kapının önünden çekmem gerekiyordu. Merdivenlerden inmem uzun sürer diye arkadaşım Y.E, 'Ben aracı başka yere park ederim' diyerek anahtarı istedi. Ben de araba anahtarını kendisine verdim. Y.E. anahtarı aldıktan sonra gitti. Biz Y.E.’nin şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük ama geri gelmedi. Bir daha da ona ulaşamadım" dedi.

"ELİNİ VİCDANINA KOYUP ARABAMI GETİRSİN"

Uzun süredir arkadaşına ulaşamadığını söyleyen Yıldız, "İlk gün telefonu açıktı, bir yere gidip geleceğini düşündüm ama daha sonra kendisine ulaşamadım. Karakola şikayette bulundum. Polisler aracın İstanbul’da plaka tanıma sistemine denk geldiğini ancak otomobilin yakalaması olmadığını, çevirmeye girerse yakalayabileceklerini söyledi. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum ama şu ana kadar bir sonuç elde edemedim. Y.E. elini vicdanına koyup aracımı geri getirsin. Benim gibi bir sürü de mağdur var. Başka insanları da dolandırmış" şeklinde konuştu.