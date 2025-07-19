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Erzincanlı çiftçilerden tarla müdafaası! Önce izleri fark ettiler, görünce inanamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzincanlı çiftçilerden tarla müdafaası! Önce izleri fark ettiler, görünce inanamadılar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da çiftçiler, bahçelerine dadanan ayılar nedeniyle adeta kabus gibi günler geçiriyor. Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Erzincan'da çiftçi, tarlalarına dadanan ayılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği tarlalarına giden çiftçiler şok oldular. Ayçiçeği tarlasını sulamak için giden çiftçiler ayı izleriyle karşılaşarak ürünlerinin ayılar tarafından talan edildiğini gördüler.

Erzincanlı çiftçilerden tarla müdafaası! Önce izleri fark ettiler, görünce inanamadılar - 1. Resim

"NASIL MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Ayçiçeklerinin baş kısmını koparıp yedikleri anlaşılan ayılar insanları fark edince uzaklaştılar.

Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Tarlalarımız tamamında ayı talanı var. Ayılar ayçiçeği tarlalarına çok büyük zarar veriyor. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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