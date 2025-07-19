Erzincanlı çiftçilerden tarla müdafaası! Önce izleri fark ettiler, görünce inanamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2025 08:58 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 09:07 - Güncelleme:

Erzurum'da çiftçiler, bahçelerine dadanan ayılar nedeniyle adeta kabus gibi günler geçiriyor. Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Erzincan'da çiftçi, tarlalarına dadanan ayılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği tarlalarına giden çiftçiler şok oldular. Ayçiçeği tarlasını sulamak için giden çiftçiler ayı izleriyle karşılaşarak ürünlerinin ayılar tarafından talan edildiğini gördüler. "NASIL MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ" Ayçiçeklerinin baş kısmını koparıp yedikleri anlaşılan ayılar insanları fark edince uzaklaştılar. Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Tarlalarımız tamamında ayı talanı var. Ayılar ayçiçeği tarlalarına çok büyük zarar veriyor. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. İlgili Haber KAAN'ın üretim sürecinde teslim tarihi netleşti! "Türkiye artık savaş uçağı üretiyor"

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş