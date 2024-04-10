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Haberler > Yaşam > Eski çağlarda tilkiler evcil hayvan olabilir!

Eski çağlarda tilkiler evcil hayvan olabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski çağlarda tilkiler evcil hayvan olabilir!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntılarında yapılan incelemeler, bu hayvanların insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

BBC'nin haberine göre, Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yer alan ve 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemikler incelendi. İnsan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin "Dusicyon Avus" isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti. 

Eski çağlarda tilkiler evcil hayvan olabilir! - 1. Resim

Bilim insanları, tilkiye ait kemikler üzerinde yaptıkları DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.

Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğünü belirten araştırmacılar, türün insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceğini belirledi. 

Eski çağlarda tilkiler evcil hayvan olabilir! - 2. Resim

Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu." ifadesini kullandı.

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Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Araştırma sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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