Samsung, Galaxy S20 serisi için yazılım desteğini genişletiyor!

Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'dan oluşan Samsung Galaxy S20 serisi, Samsung'un söz verdiği yazılım destği zaman çizelgesini geçtikleri için artık aylık güvenlik güncellemeleri almayacak.

Ancak Samsung bu telefonlar için yazılım desteğini tamamen kesmedi çünkü bir süre daha bu telefonlar için güvenlik yamaları yayınlamaya devam edecek.

Koreli marka S20, S20+ ve S20 Ultra'yı üç ayda bir güncelleme programına aldı ve bu telefonlar için her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri yayınlayacak. Bununla birlikte, bu S20 üçlüsünün Samsung'dan ne kadar süreyle güvenlik yamaları yayınlamaya devam edeceği belli değil.

Galaxy S20 serisi, birkaç ay boyunca aylık güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek olan Galaxy S20 FE'yi de kapsıyor. Samsung'un S20 FE için yazılım desteğini üç aylık güncelleme programına taşıyarak uzatacak mı yoksa dört yıllık yazılım destek döngüsünü tamamladıktan sonra tamamen sona mı erdirecek göreceğiz.