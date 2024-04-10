Her tarza uygun iPhone 16 Plus! 7 renk seçeneği ile karşınızda!

Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre Apple'ın iPhone 16 Plus'ı, standart iPhone 15 serisindeki mevcut beş rengi temel alan ya da onları yeni bir yüzeyle yeniden şekillendiren yedi renkle gelebilir.

MacRumors'a göre Apple'ın yaklaşmakta olan etkinliğinde duyurmasını beklediğimiz 6.7inç iPhone 16 Plus modeli, şu anda iPhone 15 Plus için mevcut olan renklere kıyasla aşağıdaki renkler ile gelecek;

iPhone 15 Plus (2023) iPhone 16 Plus (2024) Mavi Mavi Pembe Pembe Sarı Sarı Yeşil Yeşil Siyah Siyah - Beyaz - Mor

Sızıntı yapan kişi model adının ötesinde başka bir bağlam sunmadı, bu nedenle iddia edilen renk seçeneklerin tamamen veya kısmen iPhone 16 Plus'a özel olup olmadığı belli değil.

İki modelin boyut farkları dışında aynı olması bekleniyor.

iPhone 16 Pro modellerine gelince yeni "uzay siyahı" ve "gül" titanyum renkleriyle gelebileceği söyleniyor. Şu anda iPhone 15 Pro modellerinde bulunan Mavi Titanyum renginin, yeni gül rengi lehine iPhone 16 Pro serisinden çıkarılacağı iddia ediliyor. Bu arada, aynı adı taşıyan iPhone 14 Pro rengine benzer olduğu söylenen "uzay siyahı" Siyah Titanyum'un yerini alacak.

Doğal ve Beyaz Titanyum renklerinin de iPhone 16 Pro modellerinde biraz farklı olacağı söyleniyor. Doğal Titanyum rengi'nin geri döneceği ancak daha çok gri bir renk tonuna sahip olacağı söyleniyor. Beyaz Titanyum rengi'nin daha çok "gümüş beyazı" renginde görünecek ve bunun da iPhone 14 Pro'nun gümüş versiyonuna benzeyeceği söyleniyor.

iPhone 16 serisinin sonbaharda duyurulması bekleniyor.