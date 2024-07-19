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Eskişehirlilere dışarı çıkmayın uyarısı! Termometreler 43 dereceyi görecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehirlilere dışarı çıkmayın uyarısı! Termometreler 43 dereceyi görecek
Meteoroloji, Hava Tahmini, Sıcak Hava, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Eskişehir’de sıcaklığının 43 dereceye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları güneş çarpması gibi muhtemel risklere karşı dikkatli etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde yer yer saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Eskişehirlilere dışarı çıkmayın uyarısı! Termometreler 43 dereceyi görecek - 1. Resim

ÇIKARKEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve vatandaşların oluşması güneş çarpması gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehirlilere dışarı çıkmayın uyarısı! Termometreler 43 dereceyi görecek - 2. Resim

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 43 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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