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Esnafın soğuk su dolabına astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esnafın soğuk su dolabına astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de soğuk su dolabına ‘üşümüş su’ yazısını asan esnaf, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cumhuriyet bulvarı civarında bulunan bir dükkanın su dolabına astığı yazdığı vatandaşların ilgisini çekti. Sadece soğuk suların ve gazozların bulunduğu dolapta dükkan sahibinin ‘üşümüş su’ yazması görenleri şaşırttı.

Esnafın soğuk su dolabına astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi - 1. Resim

"BİZ SOĞUK SUYA ÜŞÜMÜŞ SU DERİZ"

İşletme sahibine neden böyle bir yazı yazdığı sorulunca, “Biz soğuk suya üşümüş su deriz, buranın insanı görünce şaşırıyor birazcık” dedi. İlgi çeken yazı, yoldan geçen vatandaşları gülümsetti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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