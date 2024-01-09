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    Türkiye'de ilk kez denendi müşteriler sıraya girdi, porsiyonu ise 100 lira

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Et ve tavuktan sonra mantar da döner ocağına çıktı. Antalya’daki bir dönerci, kanlıca mantarından yaptığı dönerle Türkiye'de bir ilke imza attı. kanlıca mantarından döner yaptı. Müşteriler porsiyonu 100 liradan satılan döner için sıraya girdi.

    Türkiye&#039;de ilk kez denendi müşteriler sıraya girdi, porsiyonu ise 100 lira
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan bir dönerci, kasım, aralık ve ocak aylarında şehirde yetişen kanlıca mantarından döner üretti. Türkiye'de ilk kez denenen ve porsiyonu 100 TL'den satılan mantar döneri tüketiciler tarafından yoğun rağbet gördü, müşteriler sıraya girdi.

    MANTAR DÖNER NASIL YAPILIYOR?

    Eşinin önerisi sonucu böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Tavuk Döner Ustası Vedat Yavuzer ürünün yapılışını şöyle anlattı:

    "Doğadan toplanan kanlıca mantarları önce dönere titizlikle çiziliyor. Ardından döner ateşine takılıyor. Yörenin geleneksel zeytinyağı ile yağlanıyor. 15 -20 dakika içine pişerek servise hazır hale getiriliyor. Döner bıçağıyla yine büyük bir titizlikle kesilen mantarlar müşterilere ikram ediliyor."

    Türkiye'de ilk kez denendi müşteriler sıraya girdi, porsiyonu ise 100 lira

    'YEMEK İÇİN ÖZEL OLARAK GELDİM'

    İlk kez mantar döneri yediğini belirten Özcan Arı, “Mantarın başka yemeklerini yemiştim. Ama dönerini hiç yemedim. Nefis harika olmuş” dedi.

    Türkiye'de ilk kez denendi müşteriler sıraya girdi, porsiyonu ise 100 lira

    İlk defa mantar döneri yediğini belirten başka bir müşteri İsmail Tuğrul da, “Hiç mantar döneri yemedim. Merak ettim. Özel olarak mantar döneri yemeye geldim. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Mantarın hep bu şekilde yenmesini isterim” ifadesini kullandı.

     

    AntalyaMantarYemek
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