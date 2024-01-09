Türkiye'de ilk kez denendi müşteriler sıraya girdi, porsiyonu ise 100 lira

9 Ocak 2024 13:48 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:24

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan bir dönerci, kasım, aralık ve ocak aylarında şehirde yetişen kanlıca mantarından döner üretti. Türkiye'de ilk kez denenen ve porsiyonu 100 TL'den satılan mantar döneri tüketiciler tarafından yoğun rağbet gördü, müşteriler sıraya girdi.

MANTAR DÖNER NASIL YAPILIYOR?

Eşinin önerisi sonucu böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Tavuk Döner Ustası Vedat Yavuzer ürünün yapılışını şöyle anlattı:

"Doğadan toplanan kanlıca mantarları önce dönere titizlikle çiziliyor. Ardından döner ateşine takılıyor. Yörenin geleneksel zeytinyağı ile yağlanıyor. 15 -20 dakika içine pişerek servise hazır hale getiriliyor. Döner bıçağıyla yine büyük bir titizlikle kesilen mantarlar müşterilere ikram ediliyor."

'YEMEK İÇİN ÖZEL OLARAK GELDİM'

İlk kez mantar döneri yediğini belirten Özcan Arı, “Mantarın başka yemeklerini yemiştim. Ama dönerini hiç yemedim. Nefis harika olmuş” dedi.

İlk defa mantar döneri yediğini belirten başka bir müşteri İsmail Tuğrul da, “Hiç mantar döneri yemedim. Merak ettim. Özel olarak mantar döneri yemeye geldim. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Mantarın hep bu şekilde yenmesini isterim” ifadesini kullandı.