Bursa'da işvereninin bilgisi dahilinde evden çalışan dış ticaret müdürü, devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak işçinin sigorta priminin 30 gün üzerinden yatırılması ve uzaktan çalışmasına itiraz edilmemesi davanın seyrini değiştirdi. Bölge Adliye Mahkemesi, evden çalışmanın devamsızlık sayılamayacağına hükmederek işçinin işe iadesine karar verdi.

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İşverenin evden çalışmaya onay verdiği dış ticaret müdürü, sigorta primi 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık yaptığı suçlaması ile kovuldu. Yıllar süren davada son noktayı koyan mahkeme, evden çalışan işçinin bu çalışmasının devamsızlık sayılamayacağına karar verip, davacıyı işe iade etti.

Patronun bilgisi ile evden çalışan dış ticaret müdürü sigorta primi 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nde dava açan mağdur müdür, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli ve haklı bir sebep olmaksızın sona erdirilmesi sebebiyle davalı işveren tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğine, işe iadesine, işe iadenin mali sonuçlarından davalının sorumlu olduğunun tespitine karar verilmesini istedi.

Evden çalıştığı için kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

İLK MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Davalı firmanın avukatı, davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davanın reddine karar verilmesini istedi. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinde taraflar tarafından kabul edilmiş evden çalışma ile alakalı onay olmadığı, davacının çalışma sistemini tek taraflı olarak belirleyemeyeceği ve davacının kendi isteği ile iş yerine gitmediğine dikkat çekti. Davalı tarafından tutulan devamsızlık tutanaklarının ardından davacının iş akdi haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verildi.

Davacı avukatı kararı istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), emsal nitelikte bir karar verdi. Davacının SGK hizmet dökümünün incelenmesinde devamsızlıktan atıldığı ay için 30 gün sigorta priminin neden yatırıldığını sorgulayan BAM, davacı tanığının da işyerinde evden çalışma sisteminin uygulandığı, kendisinin ve satın alma müdürünün de evden çalışma yaptığını söylediğine vurgu yaptı. Davalı işveren tarafından davacının bu kadar süre evden çalışmasına itiraz edilmeyerek davacının evden çalışma şeklinin itiraza uğramadan kabul edildiği uygulanan çalışma şekli haline dönüştüğü anımsatıldı. Kararda şöyle denildi:

"UZAKTAN ÇALIŞMANIN KABUL EDİLMEDİĞİ BİLDİRİLMEDİ"

‘’Davalı tanığı M. A. tarafından da davacının gelmediği sürede evden bir müddet çalıştığının ve bu durumu maillerinden gördüğünün beyan edildiği ortadadır. İşverenin ay sonuna kadar herhangi bir devamsızlık tutanağı tutmadığı gibi SGK’ya da çalışma gün sayısını tam olarak bildirdiği, bu tarihe kadar davacının uzaktan çalışmasına muvafakat edildiği ve uzaktan çalışma sisteminin kabul edilmediği veya kaldırıldığına dair herhangi bir bildirimin yapılmadığı anlaşılmıştır. Davacıya keşide edilen ihtarnameden ve davacının evden çalışmak istediğine dair beyanından sonra davalı işveren tarafından çalışma düzenine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıp davacıya bildirmesi gerekirken davacı hakkında devamsızlık tutanağı düzenlendiği, davacının devamsızlık yapma kastı bulunmadığı, uzaktan çalışma sistemi ile işine devam ettiği ortadadır. İş akdi haklı nedenle feshedildiği ispat edilmeyen davacının davasının reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının doğru olmadığı görülmekle, davacı istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının davasının kabulüne, davalı işverenlikçe yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir.’’

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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