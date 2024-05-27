Evinden çıktı, sırra kadem bastı! Her yerde aranan 16 yaşındaki genç bulundu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'dan Bursa'ya giden ve kendisinden üç gün boyunca haber alınamayan 16 yaşındaki genç bulundu.
Tekirdağ'da babasıyla birlikte yaşayan ve Bursa'daki annesini ziyaret etmek için kente gelen 16 yaşındaki Ege Kaymaz adeta sırra kadem bastı. Üç gün boyunca haber alınamayan genç, ekipleri alarma geçirdi.
FOTOĞRAFTAN TANIYIP EKİPLERE HABER VERDİLER
Bursa'nın Ataevler semtindeki bir kafede çalışmaya başladığı bilgisi verilen Ege Kaymaz'ı medyada yer alan fotoğrafından tanıyanlar hemen emniyet birimlerine haber verdi.
16 yaşındaki genci çalıştığı kafeden alan emniyet birimleri, Kaymaz'ı Karacabey'de yaşayan annesi Hüsniye Banbal'a teslim etti. Evladına kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Hüsniye Banbal, ilgilenen herkese teşekkür etti.
16 yaşındaki Ege Kaymaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı