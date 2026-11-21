Bahçelievler'de evinin duvarlarını şiirlerle kaplayan Abdullah Güngör'ün hikayesi yeni bir projeyle büyüyor. Güngör'ün şiirleri belediye sosyal tesisinde sergilenecek, isteyen apartmanların duvarlarını da süsleyecek.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul'da evinin duvarlarını şiirlerle donatan Abdullah Güngör'ün hikayesi, Bahçelievler Belediyesi'nin yeni projesiyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Güngör ile bir araya gelerek hem yaşadığı sıkıntıları dinledi hem de şiirlerini yaşatacak projeyi açıkladı.

Evinin duvarlarını şiirlerle doldurmuştu! Şimdi bütün İstanbul'a yayılacak

ŞİİRLERLE DOLU EV SOSYAL TESİSTE YENİDEN KURULACAK

Başkan Bahadır, "Şiirin Evi Bahçelievler" adı verilen proje kapsamında Güngör'ün evinin bir bölümünün, duvarlarındaki şiirlerle birlikte belediyeye ait bir sosyal tesiste aslına uygun şekilde oluşturulacağını bildirdi.

Böylece tesisi ziyaret eden vatandaşlar, Güngör'ün duvarlara yazdığı şiirleri okuyabilecek ve evin hikayesini yakından tanıma fırsatı bulacak.

APARTMAN DUVARLARINA DA ŞİİRLER YAZILACAK

Projeyi ilçenin farklı noktalarına taşımayı hedeflediklerini belirten Bahadır, "Her Apartmanda Bir Şiir" çalışmasını da hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda, talepte bulunan apartmanların duvarlarında Abdullah Güngör'ün şiirlerine yer verilecek.

Bahadır, Güngör'ün şiirlerinin kaybolmasına gönüllerinin razı olmadığını belirterek, "Bir evin duvarlarına sığmayan duyguları şimdi bütün İstanbul'la buluşturmak istiyoruz. Aşk ölmedi, vefa bitmedi, şiir unutulmadı. Bir evin duvarlarında başlayan bu güzel hikaye, artık Bahçelievler'de yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmayla özellikle gençlerin kitap okumaya, şiir yazmaya ve duygularını yazıyla ifade etmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala