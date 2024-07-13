Faciaya ramak kala! Tekel bayinin asma tavanı çöktü, devreye vatandaşlar girdi

Zeytinburnu'nda tekel bayinin asma tavanı çöktü, içeride bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri hafif olarak yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde saat 21.45 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir tekel bayide bulunan asma tavan, yüklenen malların ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Çökme anında içeride bulunan 2 kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılırken, şahıslardan biri hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Tavanın çöktüğü ve mahsur kalan 2 kişinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asma tavana fazla malzeme yüklendiğini söyleyen Hüseyin Yavuz isimli vatandaş, "Olay gerçekleştiğinde ben burada oturuyordum. Bir anda tavan çöktü. Bildiğim kadarıyla sonradan yapılmış tavan, fazla yük yüklenince de çökmüş. İçerideki iki arkadaşımızı kurtardık. Bir arkadaşımızda ufak sıyrık vardı, müdahale edildi ambulansla götürüldü. Büyük bir faciadan dönüldü. En azından can kaybı ya da büyük bir yaralanma olmadı" dedi.