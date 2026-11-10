Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki parti genel merkezinde ziyaret etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Görüşmenin detaylarına ve hangi konuların ele alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ziyareti MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar duyurdu.

"KIYMETLİ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bayraktar, Fatih Terim'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."

Ziyarete ilişkin kareler:

Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti

Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti

Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala