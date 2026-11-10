Yaşam

Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Başlık ResmiFatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki parti genel merkezinde ziyaret etti.

Kaydet
|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Görüşmenin detaylarına ve hangi konuların ele alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ziyareti MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar duyurdu.

"KIYMETLİ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bayraktar, Fatih Terim'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."

Ziyarete ilişkin kareler:

Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Başlık ResmiFatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Başlık ResmiFatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Fatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Başlık ResmiFatih Terim, MHP lideri Devlet Bahçeliyi ziyaret etti
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER