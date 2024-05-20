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Fevziye Şenses 106 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fevziye Şenses 106 yaşında hayatını kaybetti
İnegöl, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fevziye Şenses hayatını kaybetti.

İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde ikamet ettiği evinde fenalaşan 106 yaşındaki Fevziye Şenses akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bugün öğle namazını müteakip Çamaşırlık Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şenses, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Fevziye Şenses 106 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yaşını aşan vatandaşlardan olan Fevziye Şenses'i evinde ziyaret etmişti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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