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Yaşam

Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!

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Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
Başlık ResmiFiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!

Batman Sason’da düzenlenen festivalde açık artırmaya çıkarılan tescilli bal, kırılması güç bir rekorla alıcı buldu. Doğal ortamda el değmeden üretilen balın kilosuna bir iş insanı tam 400 bin lira ödedi.

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Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, bölge tarihinin en yüksek rakamlı satışına sahne oldu.

İlçe merkezinde düzenlenen festivale yaklaşık 170 bin kişi katılırken, etkinlik boyunca yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
Başlık ResmiFiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!

Festivalin en dikkat çeken anı ise Sason'un doğal ortamında üretilen tescilli balın açık artırmayla satışa çıkarılması oldu.

Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
Başlık ResmiFiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
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1 KİLOSUNA 400 BİN LİRA ÖDEDİ

Açık artırmada kıyasıya süren tekliflerin ardından 1 kilogram Sason balı, bir iş adamı tarafından 400 bin lira karşılığında satın alındı.

Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
Başlık ResmiFiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!

Böylece festivalde balın kilogramı için dikkat çekici bir fiyat rekoruna imza atıldı. Satıştan elde edilen gelirin ise Sason'da doğal bal üretimi yapan besicilere destek olmak amacıyla verileceği belirtildi.

Fiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!
Başlık ResmiFiyatı altınla yarışıyor: 1 kilogramı 400 bin lira!

Sason'un doğal zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtmayı amaçlayan festival, rekor fiyatlı bal satışıyla da gündeme damga vurdu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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