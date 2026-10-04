2027 Ocak zammı için ilk hesap! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Programda en düşük emekli maaşının geleceği de ele alındı. Murat Bal, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi ve şunları ekledi:

"Uygulama devam etmezse, en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir.

Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum o zaman 25.600- 26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor; en düşük emekli maaşı için.

Burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi "Bize bir iyileştirme zammı olur mu? Refah payı uygulaması gelecek mi?" şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum"

Bal, 2026 sonundaki zam döneminde böyle bir artış beklemediğini, ancak 2027'den itibaren farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.