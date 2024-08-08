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Gaip Kemal'in film gibi hikayesi...17 yaşında kayboldu 33 yıl sonra dedektifler buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaip Kemal&#039;in film gibi hikayesi...17 yaşında kayboldu 33 yıl sonra dedektifler buldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmitli Kemal Demir, 33 yıl önce evini terk etti. Demir yaşamını sürdürdüğü Manavgat'ta hurdacılık yaparken jandarma dedektifleri tarafından bulundu. Hakkında gaiplik kararı alındığı belirlenen adam "Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım" ifadelerini kullandı. 

Jandarma dedektifleri JASAT ekipleri Manavgat'ta devriye yaptıkları sırada hurdacılık yapan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. 

Üzerinde kimlik bulunmayan şahsın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının 50 yaşındaki Kemal Demir'olduğu belirlendi.

Gaip Kemal'in film gibi hikayesi...17 yaşında sırra kadem bastı 33 yıl sonra dedektifler buldu - 1. Resim

VERASET İLAMI İÇİN GAİPLİK DAVASI AÇILDI

Demir'in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı, 2013 yılında anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmeleri için Yalova'da Sulh Hukuk Mahkemesine gaiplik davası açtığı, mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı son kez ikamet ettiği Alanya'ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.

Gaip Kemal'in film gibi hikayesi...17 yaşında sırra kadem bastı 33 yıl sonra dedektifler buldu - 2. Resim

AİLESİNİ İSTEMEDİ

JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine kum mevkiindeki hurda aracının yanına geri götürüldü.

Gaip Kemal'in film gibi hikayesi...17 yaşında sırra kadem bastı 33 yıl sonra dedektifler buldu - 3. Resim

"BENİ BURAYA DENİZİ ÇEKTİ"

33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken anne-babası, abla ve ağabeyini arkasında bırakarak İzmit'ten ayrılan, önce Bodrum'a, ardından Kuşadası'na giden çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, "2002 yılında Manavgat'a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.

Gaip Kemal'in film gibi hikayesi...17 yaşında sırra kadem bastı 33 yıl sonra dedektifler buldu - 4. Resim

HERKESİ SİLDİ

33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Kemal Demir, "Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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