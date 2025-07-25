Görenler hayret etti, ölmek üzereyken bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu

Bingöl'de motosiklet teknisyeni Mesut Aksoy'un, ölmek üzereyken ilgilenip sahiplendiği ve "Şimşek" adını verdiği karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Bingöl Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde motosiklet yetkili servisi bulunan Aksoy, yaklaşık 1,5 ay önce bir arkadaşından şehir merkezinde açlıktan ve bakımsızlıktan ölmek üzere olan bir yavru karga olduğunu öğrendi.

İzlediği film ve dizilerde gördüğü kargalara sempati duyan Aksoy, bu yavru kargayı sahiplendi.

Aksoy'un şırınga ile beslediği, özenle baktığı ve "Şimşek" ismini verdiği kargayla aralarında büyük bir bağ oluştu.

"Şimşek" diye seslendiğinde Aksoy'un omzuna konan karga iş yerinin de adeta maskotu oldu.

Aksoy motosikletle gezerken omzuna konan karga Şimşek'in sahibi ile dostluğu ilgi çekiyor.

"ARAMIZDA ÇOK FARKLI BİR BAĞ VAR"

Mesut Aksoy, yıllardır bir karga beslemeyi düşündüğünü, arkadaşının bulduğu karga ile bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Kargayı sahiplendiğinde bir tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu anlatan Aksoy, onu birkaç hafta şırıngayla beslediğini belirtti.

Artık kendi kendine yemek yiyebilmeye başladığını ifade eden Aksoy, karga Şimşek ile aralarının çok iyi olduğunu anlattı.

Aksoy, "Onu çırak olarak da kullanıyorum. 8, 9, 10, 11 anahtarı kaldırabiliyor, 12 ve 13'üncü anahtarı kaldıramıyor. Beraber çalışıyoruz. Aramızda çok farklı bir bağ var. Burada iki elemanım var, onlarla ayrı, benimle çok ayrı bir iletişimi var. Çok seviyorum, çocuğum gibi." dedi.

"İNSANLARIN TEPKİLERİ MÜKEMMEL"

Karga Şimşek'in en çok hoşlandığı aktivitelerden birinin motosikletle gezmek olduğunu belirten Aksoy, motora bindiğinde gelip omzuna konduğunu söyledi.

"Motoru sürüyorum, o da üstümde uçuyor. Havalanıyor, tekrar konuyor, tekrar havalanıyor. Çok seviyorum motosiklet sürmeyi, beraber geziyoruz. Gün içerisinde bir, iki tur atıyoruz. Daha tam etrafı tanımıyor, zamanla öğrenecek. İnsanların tepkileri mükemmel." diyen Aksoy, bu olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini belirtti.

Aksoy, "Şimşek, sempatik bulduğu, sevdiği insanların omzuna konuyor ve onlarla da vakit geçiriyor. Ben ne yiyorsam ona da veriyorum." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞIMIN SEVGİSİ KARGAYI BU HALE GETİRDİ"

Mesut Aksoy'un arkadaşı Abdullah Uygun da arkadaşının yanına geldiğinde Şimşek ile de vakit geçirdiğini belirtti.

Uygun, şunları söyledi:

"Şimşek samimi bulduğu kişilerin omzuna gidiyor. Benim de şu an omzumda duruyor. Bir karganın bu kadar eğitilebileceğini düşünmemiştim. Arkadaşımın büyük çabası ve sevgisi kargayı bu hale getirdi."

"KARGAYLA DOSTLUK KURMAK ÇOK FARKLI BİR ŞEY"

Komşusu Berat Hatısarı da kargayı Aksoy ile beraber besleyip, büyüttüklerini söyledi.

En büyük emeğin Mesut Aksoy'a ait olduğunu dile getiren Hatısarı, şöyle dedi:

"Çok akıllı ve çok sempatik. Bazen Mesut ağabey anahtarları kaybediyor, ben bulamıyorum. Şimşeğe sesleniyorum, o anahtarları getiriyor. Çok güzel bir duygu. Bir kargayla dostluk kurmak çok farklı bir şey. Seneye de kartal getireceğiz inşallah."