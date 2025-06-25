Görenlerin hayran olduğu manzara! Çıkması en zor kale için seyir terası geliyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan tarihi Şeytan Kalesi'nin hakim noktadan izlenmesi için seyir terası yapılıyor.

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Ardahan Eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün de proje ortağı olduğu seyir terasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Seyir Terası projesinin, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisinin turizm değerinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen paydaş kurumlara ve Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür etti.

ŞEYTAN KALESİ NEREDE?

Şeytan Kalesi Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyünün 1,3-1,5 km kuzeyinde, Karaçay Vadisi içinde, bir derenin sağ kıyısında kayalık bir tepenin zirvesinde yer alan Orta Çağ'dan kalma bir kaledir.

Kale, üç tarafı uçurumla çevrili sarp bir yarımada üzerinde kuruludur ve sadece bir yönden ulaşılabilir; bu yüzden ele geçirilmesi oldukça zordur.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1910 metre yükseklikte bulunan kale, etrafını yüksek ve sarp kayalıklar kuşatmış, iki metre yüksekliğinde sur duvarlarıyla desteklenmiş bir konumdadır. Bu doğal savunma özellikleri kaleyi çok korunaklı hale getirir.

Kalenin planı simetrik olmayan bir yapıya sahiptir ve yaklaşık 161 × 93 metre ölçülerindedir; üç kulesi vardır, bunlardan biri günümüze sağlam ulaşmıştır.

Şeytan Kalesi’nin içinde 14. yüzyılda yapılmış tek nefli bir kilise bulunur; bu kilisenin kalıntıları günümüzde sadece dört duvar halinde mevcuttur. Ayrıca kalede sarnıç ve dereye inen merdiven basamaklarının kalıntıları da vardır.

Kalenin içinde bir şapel, erzak deposu ve su sarnıcı olduğu düşünülmektedir; gizli bir su yolunun da varlığı yıkıntılarla anlaşılmaktadır.

Kale, Orta Çağ’da Gürcüler tarafından yapılmış olup, tarih boyunca Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Sasaniler, Selçuklular, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safaviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet tarafından kullanılmış ve onarılmıştır.

Günümüzde kaleye, yakınındaki seyir tepesine kadar araçla ulaşılabilmekte, oradan sonra ise bir patika yoluyla kaleye varılmaktadır.

Şimdi bu seyir tepesine Şeytan Kalesi seyir terası yapılarak ziyaretlerin arttırılması hedeflenmektedir.